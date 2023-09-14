فيلم «وداعاً جوليا» يواصل تحقيق نجاحات عالمية

المصدر: لندن-البيان

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يستمر الفيلم الروائي السوداني «وداعاً جوليا»، للمخرج محمد كردفاني والمنتج أمجد أبو العلاء في حصد النجاحات والإشادات خلال جولة عروضه العالمية، إذ أعلن مهرجان لندن السينمائي أن الفيلم سيشهد في عرضه الأول في المملكة المتحدة خلال المهرجان، بنسخته الـ67 (4 - 15 أكتوبر)، مبيناً أنه نفذت تذاكر عروض الفيلم قبل شهر من إقامة العرض.

وعلى صعيد آخر تلقى الفيلم 7 ترشيحات ضمن جوائز سبتيموس الدولية التي تُقام فعالياتها في العاصمة الهولندية أمستردام، والترشيحات هي: أفضل فيلم إفريقي، أفضل مخرج، أفضل سيناريو، وترشيحان لأفضل ممثلة إفريقية (إيمان يوسف وسيران رياك)، أفضل تصوير سينمائي وأفضل موسيقى تصويرية.

كان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي في مسابقة نظرة ما، حيث فاز بجائزة الحرية، كما شارك في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي.

ومنذ انطلاقة الفيلم في مهرجان كان تناولته وسائل الإعلام العالمية بالمديح والثناء، إذ كتب فابيان ليمرسير في موقع سينوروبا «يستكشف المخرج الصراعات في بلده عبر قصة نسائية حميمية»، ووصف موقع AFP الفرنسي الفيلم بأنه «عرض جريء» فيما قالت هويدا حمدي عن الفيلم «قصيدة هادئة تحاول أبياتها تفكيك عُقد مزمنة وتاريخ من التعصب والعنصرية».

«وداعاً جوليا» من إنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين، كما يشاركه في الإنتاج محمد العمدة من خلال شركة الإنتاج السودانية ستيشن فيلمز، وتتولى شركة MAD Solutions المبيعات الدولية للفيلم.

كما يشارك في الإنتاج باهو بخش وصفي الدين محمود (RED STAR/ مصر) ومايكل هينريكس Die Gesellschaft DGS)/ ألمانيا)، وخالد عوض ومحمد كردفاني (Klozium Studios/ السودان)، ومارك إرمر (Dolce Vita Films/ فرنسا)، وفيصل بالطيور (Cinewaves/ السعودية) وعلي العربي (Ambient Light/ مصر) وأدهم الشريف (CULT/ مصر) وإسراء الكوقلي هاغستروم (Riverflower/ السويد).

محمد كردفاني، صانع أفلام سوداني.