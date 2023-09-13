أكشاي كومار يروج لـ«بَهارات» في «الإنقاذ العظيم»

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

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في ظل الضجة الإعلامية حول عزم الحكومة الهندية الى تغير اسم البلاد كمحاوله لإحياء التراث الحضاري الهندي أعلن النجم الهندي اكشاي كومر تأييده الى إعادة تسمية دولة الهند باسم دولة "بهارات"، مغيراً اسم الفيلم إلى "مهمة رانيغانغ: الإنقاذ العظيم لبهارات،" بالتزامن مع إطلاق الملصق والفيديو التشويقي أمس الثلاثاء.

الفيلم يدور حول قصة حقيقية بطلها المهندس الهندي جاسوانت سينغ جيل، الحاصل على جائزة سارفوتام جيفان راكشا باداك في عام 1991 وجائزة بهاجات سينغ بوران لخدمة الإنسانية في عام 2016، وتم إدراج عمل جيل أيضًا في كتاب ليمكا للأرقام القياسية كسجل وطني في تاريخ تعدين الفحم.

وقاد جاسوانت سينغ جيل أكبر وأنجح عملية للإنقاذ حياة 64 شخصًا علقوا في منجم للفحم في رانيغانغ بولاية جنوب بنغال في 13 نوفمبر 1989، تحت ظروف تبدو غير قابلة للتغلب عليها في حقل رانيغانغ للفحم، والتابع لشركة كول إنديا للفحم المحدودة.

وتحمل تفاصيل فيلم "مهمة رانيغانغ: الإنقاذ العظيم لبهارات" العديد من الاحداث المشوقة ليوم عمل في حياه 220 عاملاً، يحاولون إعداد انفجار في منجم ماهابير لاستخراج الفحم.

وفي القصة الحقيقة تبين أن الانفجار كان خطيرًا، حيث زاد الضغط على جدول المياه تحت السطح وتشقق الكهف، وهذا أدى إلى تدفق مائي هائل، عبر المنجم، توفي على إثره 6 عمال على الفور، في حين تم سحب 149 عاملًا كانوا قرب المصعد، واحتجز 64 عاملاً أنفسهم في شقوق للهروب من مد الأمواج.