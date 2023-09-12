فيلم «إنشالله ولد» يفوز بجائزتين في «مهرجان روتردام»

المصدر: روتردام - البيان

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حصد الفيلم الأردني «إنشالله ولد» للمخرج أمجد الرشيد، جائزتين ضمن فعاليات مهرجان روتردام للفيلم العربي، الذي اختتمت دورته الـ23 مساء الأحد الفائت 10 سبتمبر.

وفاز الفيلم بجائزة أفضل ممثلة من نصيب البطلة منى حوا وجائزة لجنة التحكيم الخاصة ليرفع رصيده إلى أربع جوائز دولية.

وكان الفيلم قد حقق، أخيراً، علامة فارقة في تاريخ السينما الأردنية، إذ فاز بجائزتين في مهرجان كان السينمائي وهما جائزة جان فاونديشن وجائزة ريل دور للفيلم الروائي الطويل أثناء مشاركته في قسم أسبوع النقاد.

حيث سجل أول مشاركة لفيلم روائي طويل أردني في المهرجان العريق. وشارك أخيراً في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في التشيك ومهرجان أستراليا السينمائي.

وتلقى «إنشالله ولد» إشادة حافلة سواء جماهيرياً أو نقدياً، وحصل على 7 عروض خلال مشاركته في مهرجان كان رفع بعضها شعار كامل العدد، ومدحت وسائل الإعلام العالمية الفيلم ومن أبرز التعليقات عليه، كتبت جياكومو برونورو في SugarPulp، «انشالله ولد هو انتصار عظيم للأردن.

ونأمل أن يلهم جيلاً جديداً من صناع الأفلام المحليين حتى ينقلوا كل القصص الجريئة ويدفعونا إلى التفكير»، في حين كتبت فيروز بيلييه في j:mag، «إنشالله ولد فيلم صنع لتُعاد مشاهدته»، والناقدة ماجي جوجلر في موقع فيو أوف ذي آرتس، «تحفة سينمائية ويدعو للتحرير من قيود المجتمعات البالية».