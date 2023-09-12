«ذي نان 2» يتصدر شباك التذاكر فـي أمريكا الشمالية

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

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تصدّر فيلم «ذي نان 2»، أحدث أفلام الرعب من سلسلة «كونجورينغ»، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق الجزء الثاني من فيلم «ذي نان» (2018)، إيرادات بلغت 32,6 مليون دولار، في أول عطلة نهاية أسبوع له في دور سينما الولايات المتحدة وكندا، ما يشكل انطلاقة جيدة جداً لفيلم مماثل، وفق المحلل ديفيد غروس.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم الحركة «ذي إيكوالايزر 3» من بطولة الممثل دنزل واشنطن، محققاً 12,1 مليون دولار في ثاني عطلة نهاية أسبوع له في دور السينما. وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «ماي بيغ فات غريك وِدينغ 3» مع إيرادات بلغت 10 ملايين دولار.

وجاء فيلم الحركة الهندي «جوان» في المركز الرابع، محققاً عائدات بلغت 6,2 ملايين دولار، في نجاح كبير لفيلم ناطق بالهندية في الولايات المتحدة. ويؤدي نجم بوليوود شاروخان، الذي تولى إخراج العمل، دور البطولة فيه. وحلّ خامساً فيلم «باربي» الذي أخرجته غريتا غيروي.