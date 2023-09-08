«ساير الجنة» في نادي العويس السينمائي

المصدر: دبي ـ البيان

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نظم نادي العويس السينمائي عرضاً للفيلم الإماراتي «ساير الجنة»، أول من أمس، في قاعة السينما بمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بحضور منتج الفيلم عامر سالم المري ونخبة من الشخصيات الفنية والثقافية من أصدقاء المؤسسة.

وقال منتج الفيلم عامر سالم المري إن الفيلم، الذي أُنجز خلال 25 يوماً، حاز على جوائز محلية وعربية وعالمية مثل: جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ32، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم من مهرجان سينما لوس أنجليس في الولايات المتحدة، عام 2016، فضلاً عن جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مسابقة «المهر الإماراتي»، في مهرجان دبي السينمائي 2015.

واختتم المري حديثه عن الفيلم قائلاً إنه أول فيلم روائي خليجي يحصل على هذا التقدير الدولي.

وتطرقت حوارات الحاضرين إلى شخصيات الفيلم وتحولاتها والزمن السينمائي وكيف تم توظيفه لصالح الفيلم وغيرها من المواضيع التي استمر النقاش فيها بعد نهاية عرض الفيلم.

ثم قدمت مؤسسة العويس الثقافية درعاً تكريمياً للمخرج سعيد سالمين المري تسلمه المنتج عامر المري الذي شكر نادي العويس السينمائي على هذه المبادرة القيمة لعرض أفلام محلية ذات محتوى راقٍ.