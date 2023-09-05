«ذي إيكوالايزر 3» يتصدر شباك التذاكر

المصدر: لوس أنجليس ـــ أ ف ب

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فرض فيلم «ذي إيكوالايزر 3»، من بطولة الممثل دنزل واشنطن، نفسه أولاً على شباك التذاكر في أمريكا الشمالية.

وحقق الفيلم، وهو الأخير في ثلاثية أفلام «ذي ايكوالايزر»، إيرادات تُقدّر بـ34,5 مليون دولار بين الجمعة والأحد.

ويؤدي واشنطن مجدداً في هذا الفيلم، الذي تؤدي بطولته أيضاً داكوتا فانينغ، دور جندي متقاعد من مشاة البحرية الأمريكية وعميل مكافحة المخدرات. ويواجه هذه المرة عصابة في جنوب إيطاليا.

وحافظ فيلم «باربي» على المركز الثاني في شباك التذاكر، محققاً إيرادات إجمالية بلغت 10,6 ملايين دولار خلال ثلاثة أيام. وحقق الفيلم الذي أنتجته استديوهات «وارنر براذرز»، إجمالي إيرادات محلية يبلغ 612 مليون دولار، ليصبح الفيلم الرابع عشر الذي يتجاوز عتبة الـ600 مليون دولار من الإيرادات المحلية في تاريخ أمريكا الشمالية.

واحتل فيلم «بلو بيتل» للأبطال الخارقين المرتبة الثالثة للأسبوع الثاني على التوالي، محققاً 7,3 ملايين دولار من الإيرادات.

وتراجع عدد المشاهدين في الصالات التي تعرض فيلم «غران توريسمو» بنسبة كبيرة، إذ هبط من المرتبة الأولى الأسبوع الماضي إلى المرتبة الرابعة هذا الأسبوع، مسجلاً إيرادات بلغت 6,6 ملايين دولار.

ويؤدي أورلاندو بلوم وديفيد هاربور دورَي البطولة في هذا الفيلم الذي أنتجته «سوني» ويتناول قصة أكاديمية لتعليم قيادة سيارات السباق تبحث عن الموهوبين في ألعاب الفيديو لجعلهم يقودون سيارات حقيقية.

وحلّ في المركز الخامس فيلم «أوبنهايمر» للمخرج كريستوفر نولان في الأسبوع السابع من عرضه، محققاً إيرادات بلغت 5,5 ملايين دولار خلال ثلاثة أيام، و7,5 ملايين دولار خلال أربعة أيام.

وكانت الإيرادات التي حُقّقت نهاية هذا الأسبوع كافية لدفع العائدات الإجمالية على شباك التذاكر المحلي الصيفي إلى ما يزيد على أربعة مليارات دولار، في سابقة منذ إعادة فتح الصالات بعد بدء تفشي كوفيد 19، وفي زيادة كبيرة عمّا سُجّل خلال صيف العام الماضي (3,4 مليارات دولار)، حسبما أوردت منشورات تجارية.