«ذي بروميسد لاند» ينافس على «الأسد الذهبي»

ت + ت - الحجم الطبيعي

يسعى فيلم «ذي بروميسد لاند»، المشارك في مهرجان البندقية السينمائي، إلى الفوز بجائزة «الأسد الذهبي».

واعتبر الممثل الدنماركي مادس ميكلسن، خلال مهرجان البندقية السينمائي، حيث يشارك بفيلم «ذي بروميسد لاند»، أن المواجهة السائدة في السينما الأمريكية بين الأشرار والأخيار كاريكاتورية، ولا تعبّر عن الواقع، داعياً إلى مقاربة مختلفة.

وأضاف الممثل الذي جسّد شخصية الشرير «لو شيفر»، الذي يواجه جيمس بوند في «كازينو رويال» (2006)، أن الأمريكيين «يستمرون في اللجوء إلى المواجهة بين الأشرار والأخيار». (البندقية - أ ف ب)