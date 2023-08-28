آدم سندلر.. «سحلية» سبعينية تبلغ سن الرشد في «ليو»

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

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كيف تكون مرحلة بلوغ سن الرشد؟ تلك هي فكرة الفيلم الكوميدي للرسوم المتحركة «ليو»، ولكن من منظور سحلية أليفة معمرة تبلغ من العمر 74 عاماً، والذي يقوم بدوره الصوتي الممثل الأمريكي آدم سندلر، صاحب الأداء الصوتي لسلسلة أفلام هوتل ترانسيلفانيا، وغيرها من الأعمال الكوميدية.

ويلعب الفيلم على مفارقات كون السحلية من الزواحف المعمرة، وتبلغ من العمر 74 عاماً، وقضت عقوداً من الزمان في المرحلة الابتدائية، ويشارك المغامرات مع صديقه، الذي يقوم بأداء دوره الصوتي بيلي بير.

ويعرض الفيلم في نوفمبر المقبل، وهو من إخراج روبرت ماريانيتي، و"روبرت سمايغل، وديفيد واتشيتنهايم، ومن تأليف روبرت سمايغل، وآدم ساندلر، وبول سادو، وقدم ألحان أغاني الفيلم جيوف زانيلي.