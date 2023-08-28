مهرجان البندقية السينمائي في مرمى الانتقادات

المصدر: باريس ـ أ ف ب

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يواجه مهرجان البندقية السينمائي الذي ينطلق 30 أغسطس الجاري بدورته الثمانين بغياب نجوم هوليوود الذين مُنعوا من المشاركة بسبب إضراب الممثلين، خطر التعرض لانتقادات بعد اختيار مخرجين مثيرين للجدل تستهدفهم اتهامات متعددة، مثل رومان بولانسكي ووودي آلن.

المهرجان السينمائي الأعرق عالمياً والمحبب من أوساط هوليوود التي جعلته منصة إطلاق لأفلامها قبل موسم الجوائز، أول حدث كبير في مجال الفن السابع يتأثر بالإضراب التاريخي الذي يشلّ السينما الأمريكية منذ أشهر.

ويغيب نجوم الأفلام الأمريكية المشاركة في المهرجان هذه السنة عن السجادة الحمراء، من أمثال جيسيكا تشاستين وبرادلي كوبر ومايكل فاسبندر. واضطر منظمو المهرجان الإيطالي العريق أن يتخلوا عن فيلم الافتتاح «تشالنجرز»، مستبدلين إياه بفيلم إيطالي أكثر تواضعاً.