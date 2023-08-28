دبي تحتضن العرض الخاص بفيلم «العميل صفر»

المصدر: دبي ـــ رشا عبدالمنعم

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احتضنت دبي أمس العرض الخاص للفيلم الكوميدي «العميل صفر» بحضور أبطال الفيلم وعدد كبير من نجوم الخليج الذين حرصوا على الحضور ومشاهدة العرض في ريل سينام في «دبي مول».

وحضر العرض في دبي أبطال الفيلم أكرم حسني، ومنذر الرياحنة ومصطفى غريب والمنتج وائل عبدالله والمنتج والموزع يوسف الطاهر، وعدد من نجوم العرب في دبي ومنهم لوجين عمران ورندة جبر ومهيرة عبدالعزيز، ورامي محسن وإيلي نخلة.

والتقط الجمهور الصور مع أبطال الفيلم واحتفلوا معهم بالعرض الخاص، وأشاد عدد كبير من الجمهور بالفيلم بعد مشاهدته.

وتدور قصة «العميل صفر» في الشاب «صفر» الذي تمت تسميته بهذا الاسم بشكل خطأ، ما ولد لديه إيماناً بأنه سيصبح عميلاً سرياً مهماً، وبعدما التحق بوظيفة حارس أمن في إحدى الشركات ما تسبب في كوارث كبيرة في عمله، ولكن هذا لم يجعله يفقد الإيمان بنفسه وقرر العمل لحسابه الخاص وتكوين فريق خاص به من أجل المهمة الجديدة التي تتمثل في تأمين دوقة وابنتها في زيارتهما مصر، لينتج عن الأمر العديد من المواقف الطريفة.

فيلم «العميل صفر» من بطولة أكرم حسني، وبيومي فؤاد، وأسماء أبو اليزيد، ومصطفى غريب، ومنذر الرياحنة، وفاطمة البنوي، وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي.