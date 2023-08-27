فيلم العميل صفر كامل العدد في سينمات مصرية

المصدر: دبي - البيان

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رفعت العديد من سينمات وسط البلد بالعاصمة المصرية القاهرة لافتة «فيلم العميل صفر كامل العدد»، بعد تهافت العديد من الشباب على دخول الفيلم الكوميدي، الذي يقوم ببطولته الفنان أكرم حسني.

وتجاوزت أرباح الفيلم حتى الآن 10 ملايين جنيه (حوالي مليون درهم)، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته بيومي فؤاد ومصطفى غريب وأسماء أبو اليزيد، إضافة للنجم منذر رياحنة والنجمة السعودي الشابة فاطمة، والفنانة اللبنانية فيدرا.

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي، حو ل شخصية «صفر عبد اللطيف» فرد الأمن الذي يتحول إلى عميل سري، لتبدأ العديد من المفارقات في الفيلم، الذي قام بإخراجه كريم العدل، ومن تأليف محمد سامي وسيناريو وائل عبد الله.

وكان أبطال الفيلم قد دشنوا عرضه في دبي الجمعة الماضي، بحضور أبطال الفيلم، والعديد من الشخصيات العامة، واستقبلت الجماهير أبطال الفيلم في المركز التجاري بالهتاف وصور السيلفي.