«سوبر ماريو» يعلن الاعتزال بعد 27 عاماً

المصدر: دبي - البيان

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أعلن الممثل الأمريكي شارلز مارتينيت المؤدي الصوتي لشخصية نيتيندو الشهيرة سوبر ماريو، عن اعتزاله في سن 67 عاماً، بعد 27 عاما من عمره قضاها في الأداء الصوتي لشخصية اللعبة الشهيرة التي تحولت إلى فيلم سينمائي مؤخراً.

وبدأ مارتينيت بأداء صوتي لشخصية السباك الإيطالي المتهور في عام 1996، وأدى بنفسه صوت شقيقه التوأم لويجي، إضافة إلى الأداء الصوتي لشرير القصة واريو.

وقالت نيتيندو صاحبة حق الشخصية في بيان لها: «شارلز سيبدأ الآن رحلة جديدة مع شخصية سوبر ماريو، سيكون سفيراً للشخصية عالمياً».

وأضافت نيتيندو في بيانها: «بهذا التحول، سيتوقف شارلز عن الأداء الصوتي للشخصيات، ولكنه سيظل ممثلاً للشخصية حول العالم في رحلات سوبر ماريو، ليحكي للناس شغفه وحكاياته عن السباك الإيطالي المحبب للقلوب»>

ووجهت نيتيندو الشكر للمثل الأمريكي، قائلة: «كان شرفاً لنيتيندو أن تعمل مع شارلز كل تلك السنوات لنجلب معاً الحياة للشخصية الكارتونية.. نشكره على كل ما قدمه، وسنحتفل معاً بـ27 عاماً من عمر سوبر ماريو».

