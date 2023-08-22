طيران الإمارات تحتفل بمئوية استوديوهات وارنر براذرز

المصدر: دبي - البيان

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تعرض طيران الإمارات مجموعة خاصة من 100 فيلم احتفالاً بمرور 100 عام على تأسيس استوديوهات وارنر براذرز، التي قدّمت بعضاً من أكثر الأفلام شهرةً على مستوى العالم. واعتباراً من 1 سبتمبر (أيلول) 2023، ستوفر الناقلة تشكيلة من الأفلام الكلاسيكية والوثائقية على نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية.

وطيران الإمارات هي أول ناقلة تحتفل بمئوية وارنر براذرز في الأجواء، وذلك بعرض هذه المجموعة الفريدة من الأفلام على نظامها الترفيهي الفريد، الذي يوفر 6500 قناة عند الطلب، تعرض أكثر من 2000 فيلم، منها 45 فيلماً حائزاً جائزة الأوسكار، و650 برنامجاً تلفزيونياً، و4000 ساعة من الموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية عبر 40 لغة. وتتضمن مجموعة أفلام وارنر براذرز الاحتفالية المئة أيقونات بارزة من أقدم الكلاسيكيات مثل "كازابلانكا" و"ساحر أوز"، بالإضافة إلى أحدث الأفلام مثل "ديون Dune" و"إلفيس Elvis".

كما تتضمن المجموعة أيضاً أربعة عروض وثائقية خاصة من "ماكس أوريجينال Max Original" ترصد تاريخ استوديو الأفلام. كما تستعرض تأثير وارنر براذرز على الفن والتجارة والثقافة، وتروي القصة غير المسبوقة لاستوديو الترفيه الأسطوري في الذكرى المئوية لتأسيسه. وتتميز هذه الأفلام الأربعة برؤى وقصص من منظور الشخص الأول من مخرجين وممثلين ومديرين تنفيذيين وصحفيين ومؤرخين، وتستعرض تطور شركة وارنر براذرز، منذ تأسيسها في أوائل عشرينيات القرن الماضي على يد أربعة إخوة من عائلة مهاجرة، مروراً بعقود من المخاطر الإبداعية والتحولات، إلى عمليات الاندماج التاريخية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، التي حولت الشركة إلى قوة ترفيهية عالمية.

وبصوت الراوي مورغان فريمان ومقاطع من أفلام شهيرة ومسلسلات تلفزيونية ناجحة، يقدم "100 عام من وارنر براذرز" نظرة رائعة من وراء الكواليس على القصص التي لا تمحى والتي ألهبت خيال الجمهور في جميع أنحاء العالم لأجيال. وتتضمن الأفلام الوثائقية مقابلات مع أكثر من 60 مخرجاً وممثلاً ومديراً تنفيذياً شهيراً، بمن فيهم مارتن سكورسيزي، أوبرا وينفري، كلينت إيستوود، تيم بيرتون، جورج كلوني، إلين دي جينيريس، دانييل رادكليف، كيانو ريفز، أوليفر ستون، وروبرت دي نيرو.

بعض أفلام وارنر براذرز على رحلات طيران الإمارات

المساعي الأولى: في ثلاثينيات القرن العشرين، جرت إعادة صياغة بعض أقدم الكلاسيكيات وأصبحت متاحة للاستمتاع بمشاهدتها: شارع 42 (1933)، مغامرات روبن هود (1938)، ساحر أوز (1939)، ذهب مع الريح (1939).

الأربعينيات والخمسينيات: الصقر المالطي (1941)، كازابلانكا (1942)، "ناشيونال فيلفيت" (1944)، "جاسلايت" (1944)، "كي لارجو" (1948)، "كنز سييرا مادري" (1948)، "غرباء في قطار" (1951)، "وجه في الحشد" (1957)، "بن هور" (1959)، "ريو برافو" (1959).

روائع الستينيات والسبعينيات: "دكتور زيفاغو" (1965)، "من يخاف فرجينيا وولف؟"، "دزينة أشرار" (1966)، "بوني آند كلايد" (1967)، "كول هاند لووك" (1967)، "ويلي وونكا ومعمل الشيكولاتة"، "كل رجال الرئيس" (1976)، "سوبرمان" (1978).

حنين الثمانينيات والتسعينيات: "بيربول رين" (1984)، "فول ميتال جاكيت"، "امبراطورية الشمس"، "ليثال ويبون" (1987)، "باتمان" (1989)، "شاوشانك ريديمشن"، "ذا ماسك" (1994)، "ذا غرين مايل" (1999)، "ماتريكس" (1999).

الألفية الجديدة: "أوشن إليفين"، سلسلة "ذا لورد أوف ذا رينغ" (2001)، سلسلة "ذا ماتريكس" (2003)، "ذا نوتبوك" (2004)، "ذا دارك نايت" (2008)، "غرافيتي" (2013)، "ووندر وومان" (2017)، "أكوامان"، "شازام"، "جوكر" (2019)، "ديون" (2021)، "ذا باتمان" (2022)، "إلفيس" (2022) "ذا فلاش" (2023).