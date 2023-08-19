صيف الأفلام في الصين.. أرقام قياسية وتفوق محلي يطيح بهوليوود

المصدر: بكين - رويترز

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سجلت إيرادات دور العرض في الصين مستوى قياسياً جديداً مع تحقيقها 17.9 مليار يوان (1.44 مليار دولار) وذلك حتى صباح أمس في موسم الأفلام لصيف 2023 إذ سجلت الأفلام المحلية أداء أفضل من أفلام هوليوود مثل باربي.

وحتى الآن، تجاوزت إيرادات شباك التذاكر لأربعة أفلام عتبة ملياري يوان، وهو مستوى قياسي آخر لموسم أفلام الصيف. ومن بين تلك الأفلام فيلم الإثارة والتشويق «لوست إن ذا ستارز» أو (تائه وسط النجوم)، وفيلم الجريمة «نو مور بتس» أو (لا مزيد من الرهانات).

ويسلط ذلك الضوء على الاستهلاك في عام يشهد انتعاشاً بطيئاً في إنفاق المستهلكين الصينيين بعدما تخلت البلاد عن سياساتها الصارمة المتعلقة بجائحة «كوفيد19» نهاية 2022.

وذكرت إدارة الأفلام الصينية أن إيرادات الأفلام لموسم الصيف العام الجاري من يونيو الماضي وحتى أغسطس الجاري تجاوزت الأرقام القياسية السابقة عند 17.78 مليار يوان في سنة 2019.

رقص الشارع ووفقاً لموقع دينجتا المدعوم من علي بابا ويوفر بيانات عن صناعة الأفلام، فإن فيلم «ون اند أونلي» أو (الأول والوحيد) الذي يتمحور في رقص الشارع وتدور أحداثه في شأن شاب يسعى لتحقيق حلمه كسر الرقم القياسي ليصبح الفيلم الرياضي المحلي الأعلى ربحاً في البلاد.

وحقق ما يزيد على 850 مليون يوان حتى يوم أمس على الرغم من أن الأفلام عن الرياضة لا تلقى رواجاً بين الجمهور الصيني. إلا أن أفلام هوليوود لم تكن ناجحة بالقدر نفسه.

وحقق فيلم باربي من بطولة النجمة مارجوت روبي 246 مليون يوان فقط بعد نحو شهر من طرحه في دور العرض على الرغم من تحقيقه نجاحاً ساحقاً على مستوى العالم. وحقق الجزء الجديد من سلسلة أفلام المهمة المستحيلة لتوم كروز نحو 350 مليون يوان بعد أكثر من شهر من بدء عرضه.

وأفادت بيانات رسمية ببيع 435 مليون تذكرة إجمالاً منذ يونيو الماضي حتى صباح أمس.