فيلم الياباني ميازاكي في افتتاح «سان سيباستيان»

المصدر: مدريد - أ ف ب

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يفتتح أحدث فيلم تحريك للمخرج الياباني الشهير هاياو ميازاكي مهرجان سان سيباستيان في إسبانيا 22 سبتمبر المقبل، بعرض هو الأوّل لهذا العمل في أوروبا، على ما أفاد منظمو الحدث أول من أمس.

«ذي بوي أند ذي هيرون» أول فيلم لميازاكي منذ عشر سنوات وربما الأخير لمخرج «سبيريتيد أواي» الصادر سنة 2001 والذي نال أوسكار أفضل فيلم تحريك.

وقال منظمو الدورة الـ71 من مهرجان سان سيباستيان المُرتقبة بين 22 و20 سبتمبر في المدينة الإسبانية، في بيان «هذه المرة الرابعة التي يشهد فيها المهرجان عرضاً لأحد أفلام ميازاكي، ولكنّها المرة الأولى التي يكون فيها عمل للمخرج الياباني ضمن لائحة الأفلام الرسمية للحدث السينمائي».

وأسس ميازاكي (82 عاماً) استوديو «غيبلي» في سنة 1985 مع المخرج إيساو تاكاهاتا الذي توفي في 2018. وتولّى إخراج عشرات الأفلام ومن بينها «برينسيس مونونوكيه» و«ماي نايبر توتورو».

وفي سنة 2014، نال أوسكاراً فخرياً عن مجمل أعماله. وتدور أحداث فيلم «ذي بوي أند ذي هيرون» الذي صدر في يوليو باليابان ويُعرض في مهرجان تورنتو السينمائي مطلع سبتمبر. ويتناول العمل قصة صبي يُدعى ماهيتو يغادر طوكيو مع والده للإقامة في الريف بعد وفاة والدته بشكل مأساوي.

وتضم لائحة الأفلام الرسمية لمهرجان سان سيباستيان فيلم «ليل روج» للمخرج الفرنسي روبان كامبيلو. وتدور أحداث هذا العمل في فترة الاستعمار الفرنسي في مدغشقر.

ومن بين الأعمال المتنافسة أيضاً «بوان» للأرجنتينيين بنخامين نايشتات وماريا ألتشيه، و«لا براكتيكا» للأرجنتيني مارتين ريختمان، و«آل ديرت رودز تايست اوف سولت» للأمريكية رافن جاكسون.