56 عملاً تتنافس في «عمّان السينمائي الدولي»

المصدر: عمّان - أ ف ب

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ينتافس 56 عملاً من 19 دولة في مسابقات الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، في الدورة الرابعة من «مهرجان عمّان السينمائي الدولي - أوّل فيلم»، التي انطلقت أول من أمس الثلاثاء.

ويستمر الحدث حتى 22 أغسطس الحالي، ويركّز على «الإنجازات الأولى في مجال الأفلام من أنحاء العالم»، وخصوصاً «من المنطقة العربية»، إضافة إلى «العروض السينمائية التي تسلط الضوء على أصالة وقوة الشكل في استخدام الفيلم أداةً»، بحسب الموقع الرسمي للمهرجان الذي يشارك فيه 120 ضيفاً أجنبياً.

تطور

وقالت مؤسسة المهرجان ورئيسته الأميرة ريم علي عقيلة الأمير علي بن الحسين، في حفلة الافتتاح مساء الثلاثاء «كلما تطورت السينما العربية وانتشرت في العالم، زاد عدد الذين يعرفون همومنا وهواجسنا وأفراحنا واهتماماتنا ويشاركوننا فيها».

وأضافت «في هذه الدورة الرابعة لمهرجان عمّان السينمائي الدولي - أول فيلم، نتطلع إلى سماع الأصوات الجديدة التي ستروي حكاياتنا في العقود المقبلة».

وستختار لجان تحكيم دولية في المهرجان أفضل فيلم عربي روائي طويل، وأفضل فيلم عربي وثائقي طويل، وأفضل فيلم عربي قصير.

كما سيختار الجمهور فيلمه الدولي المفضل لمخرج في عمله الأول.

ويحصل الفائزون على منحوتات «السوسنة السوداء»، الزهرة الوطنية للأردن، من تصميم الفنان الأردني الراحل مهنا الدرة مصنوعة من البرونز.

وبموازاة عروض الأفلام، ستنظم ورش عمل وندوات وثلاث منصات تسويق لدعم مشروعات أفلام قيد التطوير أو في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وافتتح المهرجان الثلاثاء بعرض فيلم «أسبوع غزاوي» للمخرج الفلسطيني باسل خليل، وهو عمل مشترك فلسطيني - بريطاني.

وستُعرض في المهرجان سبعة أفلام طويلة عربية ذات إنتاج فرنسي مشترك.

ومعظم الأفلام المشاركة في المهرجان تُعرض أول مرة في الأردن، وبعضها يُقدّم في عرض عالمي أول.