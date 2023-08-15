«باربي» يواصل تصدر شباك التذاكر في أمريكا

المصدر: لوس انجليس ـــ أ ف ب

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يواصل فيلم «باربي» سيطرته على شباك التذاكر في قاعات السينما الأمريكية الشمالية، بعد شهر تقريباً من طرح العمل الذي بات ظاهرة عالمية على الرغم من الجدل الذي أثاره.

ودخل هذا الفيلم الذي أخرجته غريتا غيرويغ وأدى بطولته مارغو روبي ورايان غوسلينغ، الأسبوع الماضي تاريخ السينما بعدما أصبح أول عمل بتوقيع مخرجة تتجاوز إيراداته العالمية عتبة المليار دولار.

وحصد العمل الذي يروي مغامرات الدمية الشهيرة باربي المصنوعة من شركة «ماتيل»، في العالم الحقيقي مع صديقها كن، في نهاية الأسبوع الأخير إيرادات قاربت 34 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وسرقت الدمية الشهيرة الأضواء مجدداً من «أوبنهايمر»، إذ حصد الفيلم الذي أخرجه كريستوفر نولان وأدى بطولته كيليان مورفي، إيرادات قاربت 19 مليون دولار.

ويتناول الفيلم الذي تبلغ مدته ثلاث ساعات، المحطات الرئيسة في حياة الفيزيائي روبرت أوبنهايمر (1904-1967) والذي اخترع القنبلة الذرية.