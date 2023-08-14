«الغرفة 13» في دبي سبتمبر المقبل

المصدر: دبي ـــ البيان

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تستضيف قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي، 1 و2 سبتمبر المقبل مسرحية «الغرفة 13» المليئة بالعديد من المشاهد المضحكة والطريفة، ليعيش الجمهور خلال أحداثها أوقاتاً مليئة بالمرح والبهجة.

ويشارك في بطولة مسرحية «الغرفة 13»، أحمد العونان، عبد الناصر درويش، سلطان الفرج، حسين المهدي، يوسف الحشاش، بشار الجزاف، منال الجارالله، أريج العطار وسماح.

تدور قصة المسرحية الكويتية حول زوجين يدخلان إلى غرفة في فندق خلال الإجازة، وهي غرفة سبق أن شغلها مريض وافته المنية قبل عام. وسرعان ما تبدأ سلسلة من الأحداث المسلية، يكتشف خلالها الزوجان المزيد عن هذا النزيل السابق. المسرحية تسرد أحداثاً مثيرة وشائقة في قالب كوميدي اجتماعي ومواقف مضحكة وطرائف ذكية تنبض إبداعاً ومرحاً.