56 فيلماً في مهرجان عمان السينمائي

المصدر: عمان - رويترز

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تنطلق الأسبوع المقبل في الأردن الدورة الرابعة من (مهرجان عمان السينمائي - أول فيلم) بمشاركة 56 فيلماً بين طويل وقصير ووثائقي من 19 دولة. وقالت إدارة المهرجان في بيان، إن الأفلام المختارة بينها 11 فيلماً تعرض للمرة الأولى بالعالم العربي وخمسة تعرض للمرة الأولى عالمياً مع تنظيم نقاشات بين الجمهور وصناع الأفلام.

تمثل الأفلام المشاركة كلاً من لبنان وسوريا ومصر والسودان والعراق وتونس والمغرب والجزائر واليمن وفلسطين والأردن وتركيا وإيران وكندا والولايات المتحدة وإسبانيا وجورجيا ونيكاراجوا وفرنسا.

ويعرض المهرجان في الافتتاح 15 أغسطس الجاري الفيلم الفلسطيني (أسبوع غزاوي) للمخرج باسل خليل وبطولة آدم بكري ومنى حوا وستيفن مانجان. تتوزع الأفلام على أربع مسابقات للفوز بجائزة (السوسنة السوداء) إضافة إلى قسم خاص خارج المنافسة بعنوان (موعد مع السينما الفرنسية-العربية) يشمل أفلاماً إما فرنسية أو من إنتاج مشترك مع فرنسا.