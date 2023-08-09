محمود حميدة: لن أكرر تجربتي مع محمد رمضان

المصدر: القاهرة - البيان

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عاد النجم المصري محمود حميدة إلى السينما من خلال «مطرح مطروح»، الذي يعرض خلال موسم أفلام الصيف الحالي ويشاركه في العمل، كل من شيماء سيف، كريم عفيفي، ليلى أحمد زاهر، محمد السعدني ومن تأليف محمد عز ولبيب عزت وإخراج وائل إحسان.

وحول هذه التجربة، قال محمود حميدة - في تصريحات له على هامش العرض الخاص لفيلم «مطرح مطروح»: «اعتبر هذا العمل تجربة متميزة بالنسبة لي، فأنا أحببت الفكرة والعمل ككل، وسعينا جميعاً خلال التصوير إلى بذل قصارى جهدنا لكي يخرج العمل بأحسن صورة».

صعوبات

أضاف حميدة، «تعرضت لبعض الصعوبات خلال العمل، وكان منها تعرضي لضربة شمس، والتصوير في درجة حرارة عالية، والتصوير أيضاً أثناء فصل الشتاء بأجواء قاسية». وعلق حميدة، على ما تعرض له من إساءة طبقاً لوجهة نظره، بفيلم «هارلي» والذي عُرض بموسم عيد الأضحى الماضي، برفقة محمد رمضان، قائلاً: «لن أكرر تجربتي في التعامل مع محمد رمضان مرة أخرى، لأنني على يقين أنه على علم بما حدث لي من شركة إنتاج الفيلم»، مؤكداً أن المخرج محمد سامي ومي عمر نفيا صلتهما بالمشكلة من قريب أو بعيد.

وكان خلاف محمود حميدة مع شركة الإنتاج بسبب وضع اسمه على الأفيش وإخلال الشركة بالاتفاق المبرم.

الجدير بالذكر أن قصة فيلم «مطرح مطروح»، تدور في إطار من الأكشن والكوميديا، وتعود أحداثها إلى حقبة الأربعينيات من القرن الماضي، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمود حميدة، وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة والقوات الأجنبية، ويجسد الممثل كريم عفيفي، شخصية شقيق محمود حميدة الأصغر.