«باربي ».. أول عمل إخراج امرأة تتجاوز عائداته مليار دولار

المصدر: لوس أنجليس ــ- أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبح فيلم «باربي» من إنتاج «وورنر براذرز» أول عمل من إخراج امرأة تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار، وفق تقديرات لمجموعة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة الأحد، مع تصدّره شباك التذاكر في أمريكا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي.

وتمكّن هذا الفيلم الذي أخرجته غريتا غيرويغ، من دخول التاريخ ليس لأنه تجاوز مليار دولار من العائدات العالمية فحسب، بل لأنه كان أيضاً الأسرع يحقق ذلك في تاريخ «وورنر بارذرز»، وفق مسؤولين في المجموعة.

وحقق الفيلم وهو من بطولة مارغو روبي وراين غوسلينغ، 53 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من الجمعة إلى الأحد، ليبلغ مجموع عائداته المحلية منذ بدء عرضه في الصالات 459 مليون دولار، والعالمية 1,03 مليارات.

وحل فيلم «ميغ 2: ذي ترنش» من إنتاج «وورنر براذرز» أيضاً في المركز الثاني، وهو الجزء الجديد من مغامرة جايسون ستايثام الذي يحاول فيها النجاة من هجمات أسماك قرش عملاقة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، محققاً 30 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.