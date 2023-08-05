أبطال مسلسل «فريندز» جوي الأقل دخلاً وريتشيل أغنى الأصدقاء في 2023

المصدر: دبي - البيان

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لا أحد يصدق أنه قد مر أكثر من 20 عاماً على انطلاق مسلسل «فريندز» الأصدقاء، أحد أشهر المسلسلات الأمريكية في التاريخ، والذي ما يزال يحقق أرباحاً حتى اليوم، نظراً لشعبيته الجارفة بين عدة أجيال.

ورغم أن أبطال العرض الخمسة لم يتجاوز المقابل المادي الذي تقاضوه في البداية عن 18 ألف دولار عن الموسم الأول، لكونهم في ذلك الوقت كانوا شباباً غير معروفين، كما أن المسلسل لم يكن أحد يتوقع نجاحه الجارف، إلا أن المقابل المادي للأبطال تضاعف في المواسم التالية، كما مازالوا يحصدون أربحا من اتحاد المسلسلات، والذي يعطي للأبطال أرباحا على إعادة بيع وعرض المسلسل في كل وسيلة أو منصة للترفيه.

ورغم ابتعاد بعضهم عن الأضواء، إلا أنهم ما يزالوا يحصدون أموالاً سواء عن المسلسل أو لمشاريعهم الخاصة أو حتى من الدعاية والإعلان والتمثيل التجاري.

وفيما يلي وضع أبطال المسلسل بعد سنوات من انتهاء حلقاته.

6 - مات لو بلاك «جوي»

ربما يكون مات هو أحد أسباب توقف المسلسل، أو ربما من تسبب في فرط العقد، بعدما اتجه الممثل البريطاني إلى التعاقد مع بي بي سي لتقديم حلقات البرنامج الشهير «توب غير»، وترك «جوي» التمثيل، فيما عدا دور صغير له في فيلم «ملائكة شارلي» في 2014.

وحصد لو بلانك على أقل عائد مادي عن المسلسل وهو 85 مليون دولار في العام الواحد بخلاف دخله من البرنامج الترفيهي «توب غير»، وإن كان دخله المادي لا يقارن بدخله من المسلسل.

5 - ديفيد شويمر «روس»

شويمر ترك مجال السينما وابتعد عن أضواء الكاميرات، ولكنه من وقت لآخر يقوم بأداء صوتي في أفلام ديزني، إلا أن شويمر اتجه لمجال الاقتصاد ليقود عدد من الشركات لنجاح كبير في المجال الاقتصادي، ورغم ذلك ما يزال دخله السنوي من المسلسل ساريا، وحصد 120 مليون دولار عن دوره في مسلسل الأصدقاء.

4 - ماثيو بيري «شاندلر»

عانى ماثيو بيري مؤخراً من صراع مع المرض ودخل في دائرة من الاكتئاب، رغم كونه أحد أكثر أبطال المسلسل تمثيلاً بعد انتهاء حلقات «فريندز»، وحصل على العديد من الأدوار في أفلام مع أبطال مثل بروس ويليز، وكان ضمن أبطال فيلم «دونت لوك أب»، الذي رشح لجائزة أوسكار، غلا أن دوره في الفيلم تعرض للحذف في المونتاج بناء على رغبة المخرج، ولذلك لم يظهر بيري في الفيلم، وربما ذلك كان السبب في تعرضه للاكتئاب، وماثيو بيري حصل على 120 مليون دولار من مسلسل الأصدقاء، إضافة لأرباحه عن الأعمال الأخرى.

3 - ليزا كود رو «فيبي»

كان دور فيبي في المسلسل ربما الأبرز بعفويتها وبعض التصرفات الغبية أحيانا، وكان ظهورها مثيراً للضحكات في كثير من الأوقات، وتعد أبرز الناجحين في المسلسل، حيث قامت بالعديد من الأدوار بعدها أمام أبطال كبار أمثال آل باتشينو وروبرت دينيرو، كما ظهرت في مسلسل من بطولتها بعنوان «ثيرابي أند كام باك».

وحصدت «فيبي» عن دورها في مسلسل الأصدقاء على 130 مليون دولار، إضافة لأرباحها عن العديد من المسلسلات التلفزيونية والأداء الصوتي في أفلام ديزني.

2 - كيرتني كوكس «مونيكا»

تأتي كيرتني كوكس كثاني أكثر أبطال المسلسل ربحاً وحصدت 150 مليون دولار، ولم تتوقف كوكس عن التمثيل بعد المسلسل، وظهرت بطلة لسلسلة أفلام «سكريم»، وغيرها من الأفلام والمسلسلات الهوليودية، إلا أنها لم تحصد القدر المتوقع لها من الشهرة على مستوى التمثيل، وإنما كان طريقها للربح مفروشاً بالورودو بظهورها كوجه دعائي لمنتجات عناية بالشعر والبشرة، إضافة لتأسيسها شركة مستحضرات تجميل بالشراكة مع زوجها السابق دافيد أركيت.

1 - جينيفر أنيستون «رايتشيل»

جميلة مسلسل فريندز تعد الأغنى بين كل أبطال العمل، وحصدت 320 مليون دولار عن دورها حتى 2023، ولكنها في فترة كانت الأشهر بين أبطال المسلسل جميعاً، وقدمت العديد من الأدوار الناجحة أمام أبرز أبطال السينما الأمريكية، وكانت بطلة لأفلام تصدرت البوكس أوفيس الأمريكي طويلاً مثل فيلم «ألونغ كيم بولي» في 2004، و«هوريبول بوسيز» في 2011، كما قدمت البرنامج الحاصل على العديد من الجوائز «ذا مورنينغ شو» مع «أبل تي في».

وتظهر أنيستون كوجه دعائي لكبرى الشركات العالمية وأبرزها طيران الإمارات وأفينيو وسمارت ووتر، ما يجعل ريتشيل الرابح الأكبر بين الأصدقاء.