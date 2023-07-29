غياب نجوم «هوليوود» يربك الفعاليات السينمائية

المصدر: عواصم - وكالات

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يغيب نجوم السينما الأمريكية عن فعاليات أمريكية وأوروبية مهمة، ومن بينها مهرجانات كبرى، بسبب إضراب الممثلين وكتّاب السيناريو في هوليوود. وفي آخر الأخبار المتصلة بهذا الحدث، تم الإعلان عن إرجاء احتفال توزيع جوائز «إيمي» التلفزيونية لهذه السنة، بحسب ما أفادت وسائط إعلام أمريكية الليلة قبل الماضية.

وأشارت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» إلى أن الاحتفال المعادل تلفزيونياً لجوائز الأوسكار السينمائية قد يؤجل من موعده الأساسي في 18 سبتمبر إلى يناير المقبل.

أما مجلة «فرايتي» المتخصصة، فأشارت إلى أن المعنيين بالاحتفال من شركات إنتاج وسواها أُبلغوا بالتأجيل الذي لم يُعلن رسمياً بعد. وقال مصدر ذو صلة بالاحتفال إن أيّ موعد جديد لم يُحدد بعد لإجرائه. وينفذ ممثلو هوليوود وكتّاب السيناريو فيها إضراباً أدى إلى أسوأ حالة شلل في القطاع منذ 63 عاماً، وسيدفع في حال استمراره كل نجوم هوليوود إلى مقاطعة الاحتفال الخامس والسبعين لتوزيع جوائز «إيمي» ما ينعكس بطريقة كارثية على نسب مشاهديه عبر شاشة التلفزيون.

وكذلك لن يكون مسموحاً لكتّاب السيناريو بإعداد نصوص أو نكات لمقدّمي الاحتفال. وأفادت بعض التقارير بأن شبكة «فوكس» التي تتولى النقل التلفزيوني للاحتفال هذه السنة في الولايات المتحدة ضغطت لتأجيله إلى يناير أملاً أن تكون المشكلة حُلّت.

إلا أن أكاديمية التلفزيون التي يصوّت أعضاؤها لاختيار الفائزين وتقدّم الجوائز، تفضّل على ما يبدو تأجيلاً مدة أقصر تفادياً لتزامن «إيمي» مع موسم توزيع الجوائز السينمائية.

ولم يصدر أي تعليق على الموضوع عن «فوكس» وعن الأكاديمية. ومن جهته، أعلن مهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا أن دورته السادسة والسبعين التي تقام من 2 وحتى 12 أغسطس المقبل ستتأثر هي الأخرى بإضراب الممثلين وكتّاب السيناريو في هوليوود. وأفاد المنظمون في بيان بأن «بعض الشخصيات التي يُفترض حضورها لتسلّم جوائز أو لمواكبة أفلام لن تحضر المهرجان».

ولن يحضر الممثل البريطاني ريز أحمد مثلاً احتفال توزيع الجوائز ليلة افتتاح المهرجان، فيما قرر الفنان السويدي ستيلان ستارسغارد الذي قبل جائزة ليوبارد كلوب 2023 في 16 يونيو الماضي صرف النظر عن تسلّم جائزته تضامناً مع حركة الإضراب.

وليس مهرجان لوكارنو الوحيد الذي تأثر بتبعات هذا الإضراب، إذ سبق لمهرجان البندقية السينمائي الذي تُقام هذه السنة دورته الثمانون أن أعلن أن فيلم «كوماندانتي» للمخرج الإيطالي إدواردو دي أنجيليس سيُعرض في الافتتاح بدلاً من ذلك الذي كان مقرراً أصلاً.