«حرب أفلام الصيف» في مصر تشتعل بين النجوم

المصدر: القاهرة ـ عبدالله حماد

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ما بين الأكشن والكوميديا والإثارة، بدأت أفلام الصيف في مصر الترويج لنفسها، حيث فتحت دور العرض السينمائي أبوابها على مصراعيها لاستقبال ماراثون الموسم الصيفي، الذي يضم عدداً من الأفلام، تتنافس جميعها من أجل الفوز بجزء أكبر من كعكة الإيرادات خلال الموسم.

وتضم قائمة أفلام الصيف المتوقع طرحها خلال الأيام المقبلة فيلم «ع الزيرو» للفنان محمد رمضان، وفيلم «البطة الصفرا» للفنانة غادة عادل، وفيلم «مرعي البريمو» للفنان محمد هنيدي، وفيلم «أبو نسب» للنجم محمد إمام، وغيرها.

منافسة قوية

ورغم قوة الأفلام المنافسة فإن كل المؤشرات تؤكد أن الحرب ستكون شرسة وشديدة الضراوة بين أفلام الموسم، الذي سيكون مختلفاً تماماً عن المواسم السابقة، لعدة أسباب، أبرزها وجود نجوم بحجم محمد رمضان ومحمد هنيدي ومحمد عادل إمام، سبق لهم تحقيق إيرادات قياسية في أوقات سابقة، إضافة إلى قرار الشركة المنتجة بطرح هذه الأفلام في توقيت متقارب للاستحواذ على شباك الإيرادات، في إشارة إلى قوة المنافسة.

البداية ستكون بفيلم «ع الزيرو» للفنان محمد رمضان ونيللي كريم، الذي كان من المقرر طرحه موسم عيد الأضحى الماضي، قبل أن يتم تأجيله لعدم اكتمال تصويره، ليتم طرحه للعرض 2 أغسطس المقبل. تدور قصة العمل في إطار اجتماعي بين «الأكشن» والكوميديا، ويقدم رمضان في العمل حياة شخص بسيط يسمى «دراجون» يعاني من قلة الرزق وأشياء أخرى، لكن تحدث له تحولات مع توالي الأحداث.

ومن الأكشن إلى الكوميديا، حيث يخوض الفنان محمد هنيدي ماراثون أفلام الصيف بفيلم «مرعي البريمو»، الذي من المقرر بدء عرضه 3 أغسطس المقبل، بمشاركة مجموعة من النجوم، منهم: غادة عادل، وأحمد بدير، وعلاء مرسي، ولطفي لبيب، وغيرهم. يجسد هنيدي، خلال أحداث الفيلم، دور مواطن مصري من إحدى محافظات الصعيد، يعمل في تجارة البطيخ، متزوج من غادة عادل، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية.

وتشتعل المنافسة بدخول الفنان محمد إمام ماراثون أفلام الصيف من خلال فيلمه الجديد «أبو نسب»، الذي يشاركه في بطولته كل من الفنانة ياسمين صبري، وهالة فاخر، ووفاء عامر، وماجد الكدواني، ومن المقرر عرض العمل خلال أغسطس المقبل، وهو من إخراج رامي إمام.

ويجسد الفنان محمد إمام خلال العمل شخصية طبيب، يعاني من أزمة خلال الأحداث، بينما تجسد ياسمين صبري شخصية مدربة تنمية بشرية.

وينضم فيلم «البطة الصفرا» لموسم أفلام الصيف، ومن المقرر بدء عرضه 9 أغسطس المقبل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية زعيمة عصابة يطلق عليها «عصابة البطة الصفرا».