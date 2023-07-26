«تورونتو السينمائي» يعلن برنامج دورته المقبلة

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

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أعلن القائمون على مهرجان تورونتو السينمائي الدولي الاثنين عن برنامج الدورة المقبلة من الحدث والذي يتضمّن أعمالاً أمريكية كثيرة، رغم إضراب الممثلين وكتاب السيناريو الذي يشل هوليوود راهناً. وسيُقام المهرجان الذي من المقرر تنظيمه بين 7 و17 سبتمبر، في ظل ضبابية كبيرة مع احتمال عدم حضور النجوم الأمريكيين على سجادته الحمراء.

ويُفترض أن تُعرَض خلال الدورة المقبلة من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، أفلام عدة يُحتَمَل ترشيحها لنيل جوائز الأوسكار.

وأكد مدير عام المهرجان كاميرون بيلي، في بيان، أنّ البرنامج يتضمن «فسيفساء غنية من المواهب والرؤى والقصص».