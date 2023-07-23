ظاهرة «باربنهايمر» تكتسح شباك التذاكر

المصدر: واشنطن - أ ف ب

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يشهد شبّاك التذاكر الأمريكي خلال نهاية هذا الأسبوع تناقضاً لافتاً في صدارته، إذ إن أحد الفيلمين اللذين يُتوقع أن يحتلا قمة الترتيب يتناول دمية شهيرة، في حين يتمحور الآخر على قصة مخترع القنبلة الذرية.

فمنذ صباح الجمعة، أقبل مئات الآلاف من محبي السينما في أمريكا الشمالية على دور السينما لمشاهدة «باربي» و«أوبنهايمر».

وأظهرت أرقام العروض الأولى في الولايات المتحدة وكندا أن إيرادات عطلة نهاية هذا الأسبوع ستكون من بين الأعلى التي يحققها القطاع هذه السنة.

ومن المحتمل أن تصل إيرادات «باربي» في نهاية عطلة الأسبوع إلى نحو 150 مليون دولار، فيكون تجاوز بذلك ما حققه الجزء الثاني من «أفاتار» في ديسمبر الفائت.

وكان عرض الفيلمين الكبيرين بالتزامن مصدر وحي لموجة من التعليقات على الشبكات الاجتماعية، فظهرت مجموعة من المنتجات المشتقة المعبّرة عن هذا المنحى، أُطلقت عليها تسمية «باربنهايمر» التي تمزج عنوانَي الفيلمين.

وأضاف الخبير أن الجمهورين «امتزجا بشكل يختصر على نحو غير متوقع الثقافة الشعبية، من خلال ظاهرة باربنهايمر».