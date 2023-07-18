«ميشن إمباسبل» يتصدر شباك التذاكر بأمريكا

المصدر: لوس أنجليس ـــ أ ف ب

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تصدّر الفيلم السابع من سلسلة «ميشن إمباسبل» شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أظهرت تقديرات الأحد، مطيحاً بفيلم الرعب «إنسيديوس: ذي ريد دور» من هذا المركز.

وجمع فيلم «ميشن إمباسبل - ديد ريكونينغ بارت وان» من إنتاج «باراماونت» وهو الأحدث في هذه السلسلة من بطولة توم كروز، 52,6 مليون دولار على ما أفادت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وجاء في المركز الثاني «ساوند أوف فريدوم»، وهو فيلم إثارة من إنتاج «سانتا في فيلمز» و«إينجل ستوديوز».

ويؤدي جيم كافيزل دور البطولة في قصة تستند إلى حياة العميل السابق للحكومة الأمريكية تيم بالارد الذي يقول إنه أنقذ أكثر من 100 طفل من تجار الجنس الكولومبيين، وقد لاقى الفيلم جمهوراً بين المحافظين المسيحيين وحقق إيرادات بلغت 27 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وحقق فيلم «إنسيديوس: ذي ريد دور» الذي يحارب فيه رجل وابنه شياطين 13 مليون دولار، متراجعاً من الصدارة الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث.