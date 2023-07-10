شاروخان يصور في دبي أغنية فيلم «جوان»

المصدر: دبي – نهى حوّا

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يعتزم النجم السينمائي الهندي شاروخان، تصوير أغنية في دبي لفيلمه المقبل من الإثارة والأكشن «جوان»، من سيناريو وإخراج اتلي كومار، على مدى ستة أيام، بحسب وسائل إعلام هندية.

وكان النجم شاروخان قد توجه إلى تطبيق «تويتر» في الثامن من يوليو الجاري، بعد مشاركة مقطع فيديو عن الفيلم، معلناً عن أن موعد العرض التمهيدي لفيلمه الأخير، سيكون في العاشر من يوليو، على أن يطلق عالمياً في صالات السينما في السابع من سبتمبر المقبل، باللغات الثلاث الهندية والتاميلية والتيلوغو.

ويبدو الممثل على استعداد مجدداً لتحطيم الأرقام القياسية في شبابيك التذاكر، بعد فيلمه «باثان» في بداية العام. وكان بوستر فيلم «جوان»، حيث ظهر شاروخان بوجه ويدين غطتهما الكدمات والضمادات، مثيراً للصدمة بالنسبة لمعجبيه، ما سيدفعهم إلى معرفة المزيد عما حل ببطلهم.

وعن تصوير أغنية الفيلم في دبي، أفاد موقع «بوليوود هانجاما» الإخباري، نقلاً عن مصدر مطلع، أن موقع التصوير سيجري اختياره من قبل شاروخان نفسه. ونقلت صحيفة «تايمز أوف انديا»، ما نقله الموقع عن المصدر، أن: «الفريق يعتقد أن الأغنية ستحقق نجاحاً كبيراً داخل السرد السينمائي، على الرغم من الانتهاء من مرحلة تحرير الفيلم، وأن الفريق سيقوم بتصوير الأغنية في دبي».

وأضاف المصدر: «إن الفريق ليس متأكداً بعد ما إذا كانت الأغنية موضع التساؤل هي حديثة، أو هي إعادة تصوير لأغنية تم تصويرها في مومباي في مايو 11. لكن سيتم تصويرها في دبي. وسيجري تصوير الأغنية على مدى 6 أيام، وتوصف بأنها الأغنية بأفضل صور مرئية في الألبوم».

يشارك في بطولة فيلم «جوان» إلى جانب شاه روخان، كل من الممثلة الهندية نايانتارا، والممثل فيجاي سيثيباثي، وغيرهم.