«أوبنهايمر».. فيلم يرتحل في عوالم الغموض والمخاطرة

المصدر: دبي ــــ البيان

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تستقبل صالات السينما في المنطقة بدءاً من 20 يوليو الجاري فيلم التشويق «أوبنهايمر» الذي تم تصويره بتقنية عالية، ويأخذ المشاهدين في رحلة للتعرف عن قرب على الرجل الغامض الذي توجب عليه المخاطرة بتدمير العالم كي يتمكن في النهاية من إنقاذه.

يشكل «أوبنهايمر» تجربة سينمائية متميزة يجب عدم تفويتها، وهو من كتابة وإخراج المبدع كريستوفر نولان المرشح لجائزة «الأوسكار». كما إنه يعد أكثر أفلام التشويق طموحاً وجموحاً وسرعة من نولان حتى اليوم، ويغوص عميقاً في عقل مواطن أمريكي أوحد: العالم الفذ وراء الابتكار المدمر للعالم الذي مثل تجمعاً لكل العبقرية البشرية، وهو ابتكار قادر على إعادة صياغة الحضارة البشرية، حتى لو أنه في تلك اللحظة شكل تهديداً لمستقبل البشر.

يلعب أدوار النجومية في الفيلم كل من كيليان مورفي بدور ج. روبرت أوبنهايمر، والممثلة البارعة إميلي بلانت الفائزة بجائزة «الغولدن غلوب» بدور زوجته وعالمة الأحياء والنباتات كاثرين.