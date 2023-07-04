«بيت الروبي» يتصدر إيرادات السينما خلال عيد الأضحى في مصر

المصدر: القاهرة - عبد الله حماد

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منافسة شرسة تتواصل بين أفلام عيد الأضحى في مصر، للاستحواذ على نصيب الأسد من الإيرادات، خاصة في ظل نجاح عدد من الأعمال المعروضة في تحقيق إيرادات مرتفعة بدور العرض، رغم عرضها منذ أيام قليلة، وعلى رأسها فيلم «البعبع» للفنان أمير كرارة، و«تاج» للفنان تامر حسني.

جاء في مقدم الأفلام المتربعة على عرش الإيرادات، فيلم «بيت الروبي» للفنان كريم عبد العزيز، والذي حقق إيرادات قياسية، حيث إن إجمالي إيراداته منذ طرحه في 21 يونيو الماضي، وصلت لنحو 55 مليون جنيه.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج بالإثارة والتشويق، ويضم مجموعة من النجوم، أبرزهم كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، ويظهر كريم عبد العزيز بدور إبراهيم الروبي، ومتزوج من الفنانة اللبنانية نور، ويعيش رفقة أبنائه في إحدى القرى السياحية، بعيداً عن ضوضاء القاهرة، ومن ثم يضطر للعودة من جديد بسبب طلب من كريم محمود عبد العزيز، ويتعرضان للعديد من المواقف خلال أحداث الفيلم.

المركز الثاني

واحتل فيلم «تاج» للفنان تامر حسني المركز الثاني، حيث وصل إجمالي إيراداته منذ طرحه أول أيام العيد إلى نحو 20 مليون جنيه، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي فانتازي، من خلال شخصية «حسن»، الذي يمتلك قوة خارقة خاصة به، ويحاول استخدام قوته في مساعدة الناس، لكن تلك القوة توقعه في عدد من المشاكل، ويتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى «هارون»، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير، بسبب اختلافهما، ويحاولان محاربة بعضهما، ويقابل خلال الأحداث دينا الشربيني، التي يقع في حبها، ويتفقان على الزواج.

«البعبع»

وجاء في المركز الثالث فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، وقد وصل إجمالي إيراداته منذ طرحه أول أيام العيد لنحو 14 مليون جنيه.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا، حول سلطان، وهو مجرم مخضرم، تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم، ويستولي على الآثار والأموال، ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه في منزله القديم، واللذين لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما.

فيما احتل المركز الرابع الأخير، فيلم «مستر إكس» من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، حيث حقق الفيلم إجمالي إيرادات منذ أول أيام العيد نحو 9 ملايين جنيه. وتدور أحداثه حول قصة حب بين رئيس إحدى العصابات، وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهداً إبعادها عن كل المخاطر، ويمتلك أحمد فهمي شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم والمحافظة على حقوقهم.

وقال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن الموسم السينمائي لعيد الأضحى، يضم أفلاماً قوية ذات إنتاج عالٍ، وتستطيع الاستمرار والمنافسة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن موسم عيد الأضحى يمتد لأكثر من 20 أسبوعاً، بسبب دخول فصل الصيف، الذي يعد بدوره موسماً سينمائياً أيضاً.. متوقعاً اشتعال المنافسة على الإيرادات مع منتصف شهر يوليو، بالتزامن مع عرض أفلام جديدة، خلال موسم الصيف.

وأوضح الناقد الفني أن أبرز ملامح عيد الأضحى، هي عودة الثنائيات الفنية، من بينها كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز في «بيت الروبي»، وتعاون تامر حسني مع دينا الشربيني في «تاج»، وأحمد فهمي وهنا الزاهد في «مستر إكس»، وأمير كرارة وياسمين صبري في «البعبع».