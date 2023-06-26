توم كروز لـ«البيان»: الإمارات دائماً مميزة وأحب التواجد فيها

المصدر: أبوظبي - خالد المهيري

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أكد النجم الأمريكي توم كروز في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن سر عودته الدائمة للدولة يعود إلى أن الامارات مميزة ويحب دائما التواجد فيها،

وقال النجم الأمريكي خلال تواجده في أبوظبي لافتتاح فيلمه "مهمة مستحيلة: الحساب الميت - الجزء الأول" على مستوى منطقة الشرق الأوسط: "أحب أن آتي للإمارات، إنها مميزة دائما، ولي الكثير من الأصدقاء هنا أزورهم".

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وافتتح كروز اليوم بقصر الإمارات في العاصمة الإماراتية أبوظبي، العرض الأول لفيلمه، والذي تم تصويره مشاهده الرئيسية في العاصمة بدعم من لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي – أبوظبي.

وشهد الافتتاح أبطال الفيلم على رأسهم النجم الأمريكي توم كروز، ومخرج السلسلة العالمية كريستوفر ماكويري، بالإضافة إلى الجماهير المحبة للسينما والسلسلة.

وهي ليست المرة الأولى التي تصور فيها السلسلة في الإمارات بشكل عام، إذ كانت البداية مع فيلم «مهمة مستحيلة: بروتوكول الشبح» الذي عرض العام 2011، وتم تصويره مشاهده الرئيسية في دبي أبرزها برج خليفة، تلاه فيلم "مهمة مستحيلة: السقوط" والذي حقق نجاحاً مبهراً عام 2018 بفضل التعاون الذي تم بين لجنة أبوظبي للأفلام و«twofour54» والقوات المسلحة لدولة الإمارات، ليعود فريق العمل مرة أخرى لتصوير هذا الجزء المثير من العمل.

دعم كبير

وجرى تصوير مشاهد وأجزاء من الفيلم الجديد في مواقع تصوير اختارتها شركة "باراماونت بيكتشرز"، والتي تركزت في صحراء ليوا بأجوائها المميزة ومعالمها الطبيعية الخلابة، ومبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد الأيقوني، وذلك بدعم من لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي - أبوظبي.

وتضمنت المشاهد بناء قرية عربية في قلب الصحراء، بالإضافة إلى العديد من مواقع التصوير في مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد، الأمر الذي تطلب تضافراً للجهود من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية في الإمارة مثل «twofour54»، وشركة أبوظبي للمطارات، وشركة الاتحاد للطيران - شريك الطيران الرسمي للفيلم.

كما قامت لجنة أبوظبي للأفلام بتقديم الدعم اللازم لفريق العمل من خلال منحه الموافقات والتصاريح اللازمة للتصوير، إلى جانب التنسيق الوثيق مع العديد من الأطراف المعنية والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.

وبدأ تصوير الفيلم في أبوظبي عام 2021 بعد أكثر من عام من التخطيط، واستمر التصوير لأكثر من 15 يوماً في ذروة جائحة كوفيد 19، ولم يتوقف العمل بفضل بروتوكولات الوقاية التي وضعتها اللجنة في إمارة أبوظبي. وبالإضافة إلى بناء مواقع التصوير وسط الكثبان الرملية المهيبة في صحراء ليوا، قام فريق العمل أيضاً بالتصوير فوق أعلى سطح في مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد الذي يمتد على مساحة 742 ألف متر مربع ويُعد أكبر مبنى مطار مستقل في العالم بأقواس عملاقة يمتد طولها على مدى 180 متراً.

يذكر أن شركة الإنتاج حصلت على استرداد نقدي بنسبة 30% من لجنة أبوظبي للأفلام، كما حظيت بدعم كبير من عدد من الشركات التي اتخذت من أبوظبي مقراً لها والموردين المتخصصين وقامت بتوظيف 125 من خبراء التصوير المستقلين المواطنين بالإضافة إلى 250 من الممثلين الثانويين المواطنين.

خدمات متكاملة

من جانبها، قدمت «twofour54» الدعم اللازم لفريق عمل الفيلم من خلال توفير خدمات الإنتاج المتكاملة، ونجحت من خلال فريق "تواصل" الخاص بها في تأمين تصاريح التصوير وإتمام الطلبات الأخرى للحصول على الخدمات الحكومية اللازمة لضمان توفير تجربة تصوير سلسة ومريحة.

ويُعد الجزء السابع من فيلم "مهمة مستحيلة" واحداً من بين 140 عملاً سينمائياً ضخماً يتم تصويره في إمارة أبوظبي خلال السنوات العشر الماضية، بما فيها أعمال سينمائية لشركات مثل "ديزني" و"نتفليكس" و"ليجندري بيكتشرز" و"يونيفرسال بيكتشرز". وكان آخر الأفلام التي تم تصويرها في الإمارة "ديون"، و"ديون 2"، و"مهمة مستحيلة: السقوط"، و"حرب النجوم: القوة تنهض من جديد" و"تحت الأرض 6" و"فيوريوس 7"، بالإضافة إلى عدد من أفلام بوليوود العالمية مثل "فيكرام فيدا" و"تايغر زيندا هاي" و"بهارات".