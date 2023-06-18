نجوم مصر يتنافسون على كعكة أفلام «الأضحى»

المصدر: القاهرة- يوسف حماد

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يبدو أن إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك أسالت لعاب معظم شركات الإنتاج السينمائية في مصر.

وقررت المشاركة بأفلامها في ماراثون أفلام عيد الأضحى المقبل، بشكل مكثف، فمن المقرر أن تحتضن دور العرض في الموسم السينمائي القادم العديد من الأفلام، التي تتنوع ما بين الرومانسي والأكشن والكوميدي، بمشاركة العديد من نجوم الصف الأول كمحمد رمضان وكريم عبدالعزيز وياسمين صبري وأمير كرارة.

أبو نسب

يخوض الفنان محمد إمام المنافسة بفيلم «أبو نسب»، من خلال قصة كوميدية، يتعرض خلالها محمد إمام للعديد من المشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب النسب، ويشاركه التمثيل الفنان ياسمين صبري، ماجد الكدواني، محمد لطفي، علاء مرسي، وفاء عامر، صلاح عبدالله، هالة فاخر، والمسلسل من إخراج رامي إمام وتأليف أيمن وتار.

وينضم الفنان أمير كرارة لقائمة المنافسة بفيلمه «البعبع» الذي تشاركه بطولته الفنانة ياسمين صبري، حيث تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا.

«تاج» تامر حسني

كما يخوض الفنان تامر حسني ماراثون عيد الأضحى من خلال فيلمه «تاج»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي. والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، وهالة فاخر، وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

بيت الروبي

ومن الأفلام الجاهزة للعرض أيضاً خلال ماراثون عيد الأضحى فيلم «بيت الروبي»، الذي يتعاون فيه الفنان كريم عبدالعزيز مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج بالإثارة والتشويق.

مستر إكس

ويستعد الفنان أحمد فهمي للمنافسة في موسم عيد الأضحى 2023، بفيلم مستر إكس، الذي تدور أحداثه حول قصة حب بين رئيس إحدى العصابات، وبين محامية تضعها الظروف في طريقه.

ويضم فيلم مستر إكس العديد من الفنانين مع أحمد فهمي، منهم زوجته الفنانة هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أوس أوس، وتحت قيادة المخرج أحمد عبدالوهاب.