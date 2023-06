صالات السينما في الإمارات تبدأ عرض «ذا فلاش» 15 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تبدأ شاشات السينما في الإمارات والمنطقة، بدءاً من 15 يونيو الجاري عرض فيلم «ذا فلاش» (The Flash) من شركة «وارنر براذرز بيكتشرز» (Warner Bros Pictures) وإخراج آندي موسكيتّي. كما سيكون هناك عروض محدَّدة استباقية، بتاريخ 14 يونيو. ويلعب النجم إزرا ميلر دور باري آلن، في أول فيلم مفرَد للبطل الخارق من «دي سي كوميكس» (DC Comics).

ويعد هذا الفيلم العمل المنتظَر بشوق كبير من قبل الجمهور والمتخصصين، خلال فترة الصيف. إذ علّق وأضاء عليه عدد من النقّاد البارزين، إذ قال بيت هاموند، Deadline: «هذا الفيلم الجديد والحماسي والممتع جداً خلال الصيف يتميّز أيضاً بجودته السينمائية حول الأبطال الخارقين». كما قال سيمون ثومبسون، Forbes: «فيلم «ذا فلاش» يُعدّ جوهرة في تاج «دي سي يونيفرس»».

ويروي فيلم «ذا فلاش» قصّة باري الذي يستخدم قواه الخارقة للسفر عائداً بالزمن بهدف تغيير أحداث الماضي. لكن عندما تؤول محاولته لإنقاذ عائلته إلى تغيير معالم المستقبل عن غير قصد، يصبح باري عالقاً ضمن واقع معيّن، حيث يعود مجدَّداً الجنرال زود مهدِّداً بالدمار الشامل، مع عدم وجود أي بطل خارق للمساعَدة. وبالتالي، وفي ظل تصادم العوالم، لا يوجد أي حل سوى أن يقوم باري بإقناع الرجل الوطواط ذي الشخصية المختلفة للرجوع عن تقاعده وإنقاذ مخلوق كريبتوني سجين... حتى لو لم يكن هذا الذي يبحث عنه. بناءً عليه، ولأجل إنقاذ العالم الذي يتواجد فيه والعودة إلى المستقبل الذي يعرفه، فإن أمل باري الوحيد هو إطلاق العنان لسرعته الهائلة بهدف إنقاذ حياته ومن يحب. لكن هل التضحية الأكبر كافية لإعادة الكون إلى ما كان عليه؟

يضم فيلم «ذا فلاش» مجموعة من النجوم الآخرين ومن بينهم الممثّلة الصاعدة ساشا كال، وماكيل شانون (أفلام Bullet Train، Batman v Superman: Dawn of Justice)، رون ليفينغستون (مسلسل Loudermilk، فيلم The Conjuring)، ماريبل فيردو (مسلسل Elite، فيلم Y tu mamá también)، كيرسي كليمونز (أفلام Zack Snyder’s Justice League، Sweetheart)، آنتي تراو (أفلام King of Ravens، Man of Steel) ومايكل كيتون (أفلام Spider-Man: Homecoming، Batman).