الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم السينما وينتج فيلماً قصيراً

المصدر: برلين - د ب أ

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يبدو أن التطور في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجعل عملية صناعة الأفلام السينمائية، بدءاً من التعاقد مع الممثلين، حتى الحصول على التراخيص اللازمة للتصوير، أرخص وأبسط مما هي عليه الآن، كما حدث في الفيلم القصير الجديد الذي تم إنتاجه بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

جاء فيلم «الصقيع» أو «ذا فروست» الذي يمكن مشاهدته مجاناً على موقع إم.آي.تي تكنولوجي ريفيو ليوضح مدى اقتراب استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأفلام إلى جانب الأشكال الجديدة من الفنون. أنتجت شركة تطوير ألعاب الكمبيوتر واي مارك الفيلم البالغ مدته 12 دقيقة من خلال صور ثابتة واستخدام مولدات صور الذكاء الاصطناعي دي.أيه.إل.إل-إي2 ودي.أيه.إل.إل-إي لإنتاج كل لقطة.

وبعد ذلك تم تحريك الصور باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي دي-آي.دي. واتضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأفلام لا يزال في المهد، لكن منتجي الفيلم يقولون أيضاً إنهم لا يحاولون توفير بديل كامل للأفلام الحقيقية التي تعتمد على الممثلين.