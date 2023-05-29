"ذا ليتل ميرميد" يتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

المصدر: أ ب

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تصدر فيلم "ذا ليتل ميرميد" شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في عطلة أسبوع يوم الذكرى محققا 95.5 مليون دولار.

أفادت تقديرات شركات التوزيع يوم الأحد أن إعادة إنتاج فيلم ديزني الشهير من كلاسيكيات الرسوم المتحركة لعام 1989 تفوق بسهولة على منافسيه، حيث حقق 95.5 مليون دولار على 4320 شاشة عرض في أمريكا الشمالية.

تعتقد ديزني أن الفيلم الذي تقوم ببطولته هالي بيلي بدور حورية البحر آرييل وميليسا مكارثي بدور عدوتها ساحرة البحر أورسولا، سيصل إلى 117.5 مليون دولار بحلول الوقت الذي تنتهي فيه العطلة. ليحتل الفيلم المرتبة الخامسة بين الأنجح في عطلات يوم الذكرى على الإطلاق.

جاء في المركز الثاني فيلم "فاست إكس". كان أداء الجزء العاشر من سلسلة "فاست أند فيوريوس" من بطولة فين ديزل متأخرا عن الإصدارات الأخيرة من السلسلة، حيث حقق 23 مليون دولار محليًا ليجني 108 مليون دولار أمريكي في أسبوعين لشركة يونيفرسال بكتشرز.

في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة حصد فيلم ديزني ومارفل "غارديانز أوف ذا غالاكسي 3" ما يقدر بنحو 20 مليون دولار في أمريكا الشمالية ليحتل المركز الثالث. حصد الفيلم حتى الآن 299 مليون دولار محليًا.

جاء في المركز الثالث فيلم” ذا سوبر ماريو بروز موفي” لشركة يونيفرسال، والذي يستمر في الوصول إلى مستويات جديدة في عطلة نهاية الأسبوع الثامنة. يتوفر الفيلم الآن للتأجير حسب الطلب، وحقق 6.3 مليون دولار في دور العرض. حصيلة الفيلم التراكمية البالغة 559 مليون دولار تجعل ماريو ولويجي الأكثر ربحا لهذا العام حتى الآن.

لم تنجح الأفلام الكوميدية في مواجهة عروس البحر، حيث حل فيلم "ذا ماشين" الكوميدي من بطولة الممثل بيرت كريشير في المركز الخامس محققًا 4.9 مليون دولار محليًا.

حل فيلم "أبوت ماي فاذر" الكوميدي من بطولة سيباستيان مانيسكالكو وروبرت دي نيرو في المركز السادس محققًا 4.3 مليون دولار.