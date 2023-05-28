مخرجة فرنسية تفوز بالسعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي

المصدر: د ب ا

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ذهبت السعفة الذهبية، الجائزة الأولى لمهرجان كان السينمائي، إلى المخرجة الفرنسية جوستين ترييه عن فيلمها "أناتومي أوف إيه فول" أو "تشريح سقطة "، حسبما أعلنت لجنة التحكيم مساء اليوم السبت، وفاز الفيلم أمام 20 فيلما آخر في المسابقة.

وتم اتخاذ القرار من قبل لجنة تحكيم برئاسة الفائز العام الماضي، المخرج السويدي روبن أوستلوند.

وتبرز من خلال أحداث الفيلم قاعة لمحكمة فرنسية تمثل أمامها للمحاكمة كاتبة تدعى " ساندرا هولر " بعد وفاة زوجها، حيث تواجه اتهامات بقتله ولكن القضية غير واضحة ولا يوجد شهود على الجريمة.

يشار إلى أن ترييه هي ثالث امرأة تفوز بالجائزة الأولى في مهرجان كان السينمائي.