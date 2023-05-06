مخرج «لالا لاند» رئيساً للجنة تحكيم «البندقية السينمائي»

المصدر: روما - رويترز

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أعلن منظمو مهرجان البندقية السينمائي، أمس أن داميان تشازل المخرج الفائز بجائزة الأوسكار عن الفيلم الشهير «لالا لاند» سيترأس لجنة تحكيم المسابقة الرئيسة في دورة هذا العام من المهرجان.

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ويتمتع المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الفرنسي الأمريكي بصلات وثيقة بالمهرجان، إذ افتتح فيلمان له المهرجان المرموق في العقد الماضي، والفيلمان هما (فيرست مان) «الرجل الأول» في 2018 و«لالا لاند» في 2016.

وقال تشازل في بيان بعد إعلان اختياره رئيساً للجنة التحكيم: «أشعر بالامتنان والسرور لدعوتي إلى رئاسة لجنة التحكيم هذا العام». وستجرى فعاليات الدورة الثمانين من المهرجان، الذي سيقام في جزيرة ليدو، من 30 أغسطس حتى التاسع من سبتمبر، وستعلن الأفلام المتنافسة في يوليو.