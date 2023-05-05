«جنائن معلقة» يفوز بجائزة «مالمو للسينما العربية»

المصدر: (ستوكهولم - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز فيلم «جنائن معلقة» للمخرج العراقي أحمد ياسين الدراجي، بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في الدورة الثالثة عشر لمهرجان مالمو للسينما العربية، التي أسدل الستار عليها أول من أمس في السويد.

كما حصل الفيلم على جائزة أفضل سيناريو، ونال بطله حسين محمد جليل جائزة أفضل ممثل. وحصل فيلم (هايفن) للمخرجة رين رزوق على جائزة أفضل فيلم غير روائي، ومنح المشاهدون من خلال التصويت المباشر «جائزة الجمهور» للفيلم السوداني (أجساد بطولية)، للمخرجة السودانية سارة سليمان.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم (بطاطا) للمخرجة الكندية من أصول لبنانية وسورية نورا كيفوركيان، كما نوهت اللجنة بالفيلم التونسي (تحت الشجرة)، للمخرجة أريج السحيري.