إيرادات فيلم سوبر ماريو تتجاوز المليار دولار

المصدر: أ ب

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واصل فيلم ”ذا سوبر ماريو بروز موفي” تصدر شباك التذاكر في نهاية الأسبوع الرابعة على التوالي في دور العرض الأمريكية والكندية محققا 40 مليون دولار، بينما تجاوزت إيراداته العالمية المليار دولار، وفقًا لتقديرات شركات التوزيع يوم الأحد.

سيطر فيلم شركة يونيفرسال المستوحى من لعبة فيديو شهيرة لشركة نينتندو على دور العرض في شهر أبريل، وحطم الكثير من الأرقام القياسية.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، واجه الفيلم منافسة جديدة قليلة، على الرغم من أن ذلك سيتغير الأسبوع المقبل عندما يصدر فيلم شركة مارفل ”غارديان أوف ذا غالاكسي الجزء 3″ في مستهل الموسم الصيفي ومن المتوقع أن ينحي ماريو جانبا.

تجاوزت إيرادات ”ذا سوبر ماريو بروز موفي” المليار دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم يوم الأحد، مما يجعله الفيلم الرسوم المتحركة العاشر الذي يصل إلى هذا الإنجاز والأول منذ عام 2019.

مع إجمالي مبيعات تذاكر محلية حتى الآن بقيمة 490 مليون دولار مع إيرادات عالمية أقوى.

حصد فيلم شركة إليومناشين 68.3 مليون دولار في الخارج خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليرفع إجمالي إيراداته الدولية إلى 532.5 مليون دولار.

ذهب المركز الثاني إلى فيلم الرعب ” إيفل ديد رايز” لشركة وارنر بروذرز والذي صمد بشكل جيد في أسبوعه الثاني، خاصة بالنسبة لفيلم رعب، حيث انخفضت إيراداته بنسبة 50٪ محققا 12.2 مليون دولار.

من بين الوافدين الجدد في عطلة نهاية الأسبوع، كان الأداء الأفضل لفيلم ”أر يو ذير غود؟ إتس مي، مارغريت” المقتبس عن كتاب جودي بلوم. حقق الفيلم الذي أصدرته شركة لايونزغيت أرباحًا بلغت 6.8 ملايين دولار في 3343 شاشة عرض، وهي بداية جيدة للفيلم الذي تكلف 30 مليون دولار ويحكي عن فتاة في مرحلة البلوغ وهو من تأليف وإخراج كيلي فريمون كريغ.