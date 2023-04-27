أصحاب دور السينما الأمريكية يشيدون بـ «نابليون»

المصدر: لاس فيغاس ـ أ ف ب

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حظي فيلم «نابليون» للمخرج ريدلي سكوت، ومن إنتاج شركة «آبل» التي تعتزم عرضه عبر منصتها للبث التدفقي، بإشادة الحاضرين في افتتاح مهرجان «سينماكون» الذي يشكل ملتقى سنوياً في لاس فيغاس لأصحاب دور السينما الأمريكية.

ويجمع الفيلم بين السرد الملحمي والتاريخي ويؤدي دور نابوليون بونابرت فيه الممثل الحائز جائزة أوسكار جواكين فينيكس، نجم أمسية افتتاح المهرجان مساء الاثنين.

وستتولى استوديوهات «سوني بيكتشرز» توزيع الفيلم في دور السينما، ومن المقرر بدء عرضه في نوفمبر في الصالات الأمريكية. ويتناول العمل الذي حظي بإعجاب أصحاب دور السينما، معركة تنصب خلالها القوات الفرنسية بقيادة نابوليون كميناً لجيش العدو في بحيرة متجمّدة.

وقال رئيس «سوني بيكتشرز» توم روثمان إن «مصطلح (ملحمي) هو أول ما يتبادر إلى الذهن عند وصف الفيلم» الذي أنتجته شركة «آبل أوريدجينل فيلمز».

وأشاد روثمان بمنصة البث التدفقي التي لم تكن حاضرة سابقاً في مهرجان «سينماكون». ويركز الفيلم على بدايات الإمبراطور المستقبلي وكيف صعد إلى السلطة، بالإضافة إلى علاقته بجوزفين التي أصبحت زوجته عام 1796 وتؤدي شخصيتها الممثلة فانيسا كيربي. وعادة ما يروّج مهرجان «سينماكون» الذي يجمع مديري استوديوهات هوليوود وأصحاب دور السينما ومديريها ونجوماً مشهورين عالمياً، للأعمال المرتقب عرضها على «الشاشة الكبيرة» فيما يوجه انتقادات لمنصات البث التدفقي.