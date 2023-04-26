في الثمانين من عمره.. هاريسون فورد يمثل دور شاب في عمر 35 عاماً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

طلب المخرج جيمس مانغولد، المخرج الجديد لسلسلة أفلام إنديانا جونز الشهيرة، من شركة الإنتاج الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتصغير عمر البطل هاريسون فورد في الجزء الجديد من السلسلة ليبدو في الخامسة والثلاثين من عمره، كما كان في جزء سابق من السلسلة.

وطلب المخرج من شركة الإنتاج الاستعانة بالتكنولوجيا لتصغير عمر البطل لمدة 25 دقيقة خلال الفيلم، عندما يعود بالأحداث ليبدو في عمر 35 عاماً، بينما العمر الحقيقي لهاريسون فورد الآن 80 عاماً.

وقال مانغولد: "لا يستطيع أي ممثل أن يقدم دور فورد في الفيلم بنفس البراعة، هو يستطيع بملامح وجهه وصوته وأسلوب الأداء الذي يقدمه الإقناع بأنه في الخامسة والثلاثين من عمره".

وواصل المخرج الأمريكي: لدينا العديد من المشاهد له عندما كان في هذا العمر، ونستطيع الخلط بين تلك المشاهد ومع استخدام الذكاء الاصطناعي، سيخرج التأثير الذي نريده من الفيلم".

وواصل مانغولد قائلاً: "التكنولوجيا تطورت كثيراً، ندرك أننا نستطيع أن يخرج المشاهد مصدقاً لكل حركة بالذكاء الاصطناعي على الشاشة، سيعود ذلك على المشاهد بذكريات جميلة، ستعطيه إحساساً بالسعادة في الرجوع إلى الماضي".