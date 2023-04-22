أول فيلم صُور في الفضاء يُطرح في صالات السينما الروسية

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

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طُرح أول فيلم صُوّر في الفضاء الخميس في صالات السينما الروسية، ما أثار فخراً في موسكو على خلفية إنجاز العمل قبل مشروع منافس تنفّذه الولايات المتحدة.

ولتصوير فيلم «التحدّي» الذي يروي قصة طبيبة جرّاحة تُبعث على عجل إلى محطة الفضاء الدولية لمعالجة رائد فضاء مصاب، أرسلت روسيا ممثّلة ومخرجاً إلى المدار في أكتوبر 2021 في مهمّة استمرت 12 يوماً.

وقد حرصت موسكو على إتمام المهمة بسرعة لكي تسبق مبادرة أمريكية منافسة بطلها توم كروز.

تدريب مكثف

أُنتج فيلم «التحدّي» جزئياً بتمويل من وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) وقناة «بيرفي كانال» التلفزيونية العامة الواسعة الانتشار، التي لا يخفي مديرها كونستانتين إرنست سعادته بالتغلّب على هوليوود في هذا السباق.

وتعطي المشاهد المصورة في الكبسولة الفضائية الروسية، ومشاركة ثلاثة رواد فضاء روس محترفين موجودين على متن المحطة، طابعاً أصلياً للفيلم الذي شاهدته وكالة فرانس برس.

وقد تولّى المخرج كليم تشيبنكو التصوير بالكاميرا والاهتمام بالإضاءة والصوت، وسجّل 30 ساعة من المشاهد، استُخدمت منها 50 دقيقة في التوليفة النهائية للعمل.