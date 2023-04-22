«ماراثون أفلام العيد» في مصر.. الكوميدي يتسيد المشهد

المصدر: القاهرة – البيان

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منافسة قوية يشهدها ماراثون أفلام عيد الفطر المبارك؛ الذي يأتي بعد وجبة دسمة من الدراما الرمضانية؛ حيث تشهد دور السينما المصرية خلطة متنوعة ما بين الأكشن، والرعب، والفانتازيا، والكوميدي، فيما يسيطر اللون الكوميدي على مجمل الأعمال.

«هارلي»

حقق مسلسل محمد رمضان «جعفر العمدة» نجاحاً كبيراً حيث حصل على أعلى مشاهدات خلال رمضان 2023، لذلك أصبح فيلمه الجديد «هارلي» ضمن أفلام عيد الفطر؛ محط أنظار الجمهور.

ولسينما الرعب نصيب في موسم أفلام عيد الفطر 2023، من خلال فيلم «يوم 13» الذي يحسب له أنه أول فيلم عربي مصور بالكامل بتقنية «البعد الثالث» «3D»، بحسب ما أكده أحد أبطاله الفنان أحمد داوود، عند بدء تصويره في ديسمبر 2019.

«رمسيس باريس»

تنافس الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، أيضاً في موسم عيد الفطر 2023 السينمائي بفيلمها الجديد «رمسيس باريس»، الذي يعد رابع تجاربها السينمائية، بعد أفلام «دكان شحاتة»، و«حلاوة روح» و«أشباح أوروبا».

ويساعد هيفاء وهبي في مهمتها الكوميدية هذا العام، مصطفى خاطر وحمدي الميرغني من فرقة «مسرح مصر»، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

ويدور الفيلم حول قصة حب بين إيزابيل ابنة المحتل الفرنسي حاكم رشيد، وبين الشاب المصري سليم،؛ حيث تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.

«بعد الشر»

وينافس علي ربيع، نجم فرقة مسرح مصر، بفيلم كوميدي آخر هو «بعد الشر»، ويشاركه في البطولة أوس أوس، ورنا رئيس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وهو من تأليف أحمد جمال، ومن إخراج أحمد عبد الوهاب.

ويدور الفيلم حول سولي الذي يهرب من زوجته فرح، فيجد نفسه عالقاً في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش.

«ابن الحاج أحمد»

وثالث فيلم كوميدي ينافس في موسم عيد الفطر 2023، هو «ابن الحاج أحمد»، من بطولة الممثل المصري شيكو، سيناريو وحوار أحمد محيي ومحمد محمدي، وإخراج معتز التوني، ويشهد الفيلم تواجد رحمة أحمد فرج، التي استطاعت أن تلفت الأنظار بتجسيدها لدور «مربوحة» في الجزء السادس من «الكبير أوي».

ويدور الفيلم حول تورط شاب يدعى أحمد، يعمل بائعاً بمتجر بقالة والده في متاعب جمّة، بعدما يجد نفسه في مواجهة إحدى العصابات الخطيرة، مما يحتم عليه التعاون مع الشابة نبيلة، والتصدي للخطر معاً.

مغامرات كوكو

ويشهد ماراثون أفلام عيد الفطر؛ أول بطولة مطلقة للفنان المصري، بيومي فؤاد، وهو فيلم «مغامرات كوكو»، ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان، وهو ما دفع شيرين رضا للموافقة على المشاركة في بطولته، نظراً لكونها من أنصار المدافعين عن حقوق الحيوان.