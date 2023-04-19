سيف يرفض الاعتراف بوالده.. مفاجأة أبرز مسلسلات رمضان «جعفر العمدة»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استحوذ مسلسل "جعفر العمدة" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، على نسبة متابعة جماهيرية كبيرة خلال الموسم الرمضاني الجاري، حيث أشاد المتابعون بقصة العمل التي غلب عليها طابع الإثارة والتشويق.

ويعتبر مسلسل "جعفر العمدة"، من أبرز الأعمال الدرامية التي تذاع في ماراثون رمضان، وحظي بإشادة جماهيرية كبيرة الأمر الذي جعله يتصدر قائمة الأعمال الدرامية في رمضان 2023، بحسب ما أكده الفنان محمد رمضان، حيث نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" مكتوب عليها: "مسلسل جعفر العمدة يسجل أعلى معدل بحث لمسلسل عربي في تاريخ موقع جوجل".

وكشف برومو الحلقة 28 عن مفاجأة جديدة وغير متوقعة، وذلك بعدما شهدت الحلقة السابقة نهاية حيرة جعفر أخيراً، وعرف أن سيف هو أبنه الذي تم اختطافه منذ 19 عامًا، إلا أن الشاب الذي يجسد دوره أحمد داش، يظهر في برومو نشرته قناة MBC، قائلاً لخالته (سلوى عثمان): "اللي أنتي حكتيه ده كله مش مظبوط، أنا ولا صدقته ولا هصدقه، ملهاش حل تاني غير إنك تطلعي بتكدبي".

وتدور أحداث المسلسل حول جعفر الذي يمتلك شركات مقاولات، ورغم زواجه من أربع نساء إلا إنه رفض الإنجاب بعدما تم اختطاف أبنه من المستشفى بعد ولادته.

ويجسد بطولة مسلسل "جعفر العمدة"، محمد رمضان وهالة صدقي وزينة وأحمد داش ومي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي، ومن إخراج محمد سامي.