«ذي سوبر ماريو براذرز» يواصل تصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

المصدر: لوس أنجليس ـ أ ف ب

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حافظ فيلم «ذي سوبر ماريو براذرز. موفي» (The Super Mario Bros. Movie)، أول من أمس، على صدارة شباك التذاكر بأمريكا الشمالية، في أداء قد يكون من بين الأفضل للأفلام المطروحة هذه السنة.

وحقق فيلم التحريك الذي تولّت إنتاجه استوديوهات «يونيفرسال» و«نينتندو» و«إلومينايشن» عائدات بلغت 347 مليون دولار منذ بدء عرضه في عطلة عيد الفصح في دور السينما في الولايات المتحدة وكندا، بحسب الأرقام الأولية التي أصدرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم «ذي بوبس إكزورسيست» الذي يؤدي راسل كرو دور البطولة فيه، محققاً 9,1 ملايين دولار، في نتيجة تظهر فارقاً كبيراً عمّا حققه فيلم إحدى أشهر الشخصيات في تاريخ ألعاب الفيديو.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «جون ويك: تشابتر 4» مع عائدات بلغت 7,9 ملايين دولار. ويتولى كيانو ريفز في هذا العمل دور قاتل محترف يحارب مجموعة إجرامية دولية. وحقق الفيلم في الأسابيع الأربعة التي عُرض فيها في قاعات أمريكا الشمالية، 160 مليون دولار.

وجاء في المرتبة الرابعة فيلم «رينفيلد» الكوميدي الذي يؤدي نيكولاس كيدج فيه دور دراكولا، محققاً 7,7 ملايين دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له.

وحلّ خامساً فيلم «إر» للمخرج بن أفليك والذي يتناول تاريخ علامة «نايكي» الرياضية ودور لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير مايكل جوردان في إطلاق هذه العلامة التجارية، مع عائدات بلغت 7,7 ملايين دولار.