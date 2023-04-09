أيقونات دبي المعمارية تلهم السينما العالمية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أضحت أيقونات دبي المعمارية مشاهد حاضرة في السينما العالمية، بل إنها باتت ملهمة للكثير من الأفلام والأعمال، التي تأخذ بعين الاعتبار، منذ لحظة البداية، فرصة تصوير مشاهد في دبي، واستثمار أيقوناتها المعمارية في صنع صورة مبهرة.

ومن هنا، فإذا كنت شاهدت برج خليفة في المقطع الترويجي لفيلم استوديو «بيكسار» للرسوم المتحركة، فأنت لست وحدك، وهذا ليس من قبيل المصادفة، إذ يستوحي فنانو الرسوم المتحركة في «بيكسار» إلهامهم من جميع أنحاء العالم لصناعة فيلمهم «ألمنتال»، الذي سيعرض في دور السينما في أنحاء الشرق الأوسط بدءاً من 15 يونيو المقبل. ويعدّ ظهور برج خليفة في فيلم «ألمنتال» بحد ذاته احتفاء بهذا المبنى الشهير، وفق مجلة «إكسواير» الأمريكية.

عناصر

وكما يظهر في المقطع الترويجي، يأخذنا فيلم «ألمنتال» لاستوديو «بيكسار» من إنتاج مجموعة «ديزني» إلى عوالم بعيدة ومفاهيم مبتكرة. وتدور أحداثه في عالم تعيش فيه عناصر الطبيعة، الماء، النار، الهواء والأرض، مع بعضها بعضاً، حيث نشاهد امتزاجها معاً، وكيف يلتقي عنصران متنافران، وتقع النار في حب الماء.

وكان المخرج، بيتر شون، يرغب في تقسيم مدينة «ألمنت» إلى مجتمعات ذات عناصر مختلفة، فكلف مصمم الإنتاج، دون شنك، بإيجاد مصدر إلهام من جميع أنحاء العالم لإنشاء المدينة بكل تعقيداتها المزدهرة. فصمم هذا الأخير الماء أولاً، إذ إن سكان الماء أول من استقر في المدينة وقاموا ببناء بنيتها التحتية الأساسية.

وفي بحثه عن مصدر إلهام، قال شنك: «كنا ننظر إلى المدن الكبرى في أنحاء العالم ولا سيما تلك التي تعتمد على أنظمة القنوات مثل البندقية وأمستردام». ومن الماء، انتقل المصمم للعمل على بناء كل عنصر بعد ذلك ـ الأرض والهواء والنار.

وعن التصميم النهائي، أفاد شنك: «ليس من المفترض أن تكون بوتقة تنصهر فيها العناصر، إذ لا تكن رغبتنا إيجاد هذا العالم المتجانس، بل أردنا الاحتفال بكل هذه الثقافات والشخصيات المختلفة.