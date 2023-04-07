فيلم جديد لجوني ديب يفتتح «كان» السينمائي

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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يفتتح مهرجان كان السينمائي في 16 مايو المقبل بفيلم «جان دو باري» للمخرجة الفرنسية مايوين، على ما أعلن المنظمون الأربعاء، ويكرس هذا الفيلم بقوة عودة النجم الأمريكي جوني ديب إلى الشاشة الكبيرة. وأوضح المهرجان في بيان أن «جان دو باري».

وهو الفيلم الروائي السادس للممثلة والمخرجة الفرنسية البالغة 46 عاماً، يعرض على شاشة «غران تياتر لوميير»، بعد مراسم الافتتاح التي تنقلها مباشرة «فرانس تلفزيون» على الشاشة الصغيرة وقناة «بروت» على الإنترنت. ويتناول الفيلم حياة جان دو باري، التي كانت مقربة من الملك لويس الخامس عشر، وتؤدي دورها المخرجة مايوين بنفسها، أما ديب فيجسّد شخصية الملك الفرنسي.