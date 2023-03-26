«جون ويك: تشابتر 4» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

المصدر: أ ب

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تصدر فيلم "جون ويك: تشابتر 4"، الجزء الرابع من سلسلة الحركة الشهيرة من بطولة كيانو ريفز، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية محققا 73.5 مليون دولار في أول أسابيع العرض، وفقًا لشركات التوزيع اليوم الأحد.

فيلم شركة لايونز غيت، الذي قام ببطولته ريفز باعتباره القاتل المتردد جون ويك، تجاوز كل التوقعات وعطلات نهاية الأسبوع الافتتاحية السابقة.

منذ إطلاقه لأول مرة في عام 2014 بفيلم جون ويك محققا 14 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، نمت السلسلة التي أخرجها تشاد ستالسكي باضطراد مع كل جزء جديد. حقق الجزء الثاني عام 2017 30.4 مليون دولار، وظهر الجزء الثالث "بارابيلم" عام 2019 محققا 56.8 مليون دولار.

لكن فيلم "تشابتر 4"، الذي يستمر لمدة ساعتين و49 دقيقة وتكلف إنتاجه ما لا يقل عن 100 مليون دولار، هو أكبر فيلم حتى الآن في سلسلة أفلام الحركة البسيطة.

حقق الفيلم تقييم 95٪ على موقع روتين توماتوز. أضاف الفيلم، الذي جذب 69٪ من مشاهديه الذكور، 64 مليون دولار في الخارج. وهو أكبر نجاح لشركة إنه أكبر نجاح لشركة لايونز غيت في عصر ما بعد الجائحة.

لكن نجاح فيلم ”جون ويك: تشابتر 4″ يضيف بداية قوية لهوليوود في عام 2023. بعد أن انتعشت مبيعات التذاكر إلى حوالي 67٪ من مستويات ما قبل الجائحة العام الماضي، أصبحت الأفلام الجديدة أكثر ثباتًا وأكثر حزمًا هذا العام. قادت أفلام الأجزاء الطريق، بما في ذلك ” كريد 3″ و ”سكريم 6″. ارتفعت مبيعات التذاكر بنسبة 28٪ عن العام الماضي، وفقًا لشركة البيانات كومسكور.

لكن كانت هناك بعض الاستثناءات. بعد ظهوره المخيب للآمال في أسبوعه الأول محققا 30.5 مليون دولار الأسبوع الماضي، تراجع الجزء الثاني للبطل الخارق شازام ”فيوري أوف غودز” ”إلى المركز الثاني محققا 9.7 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثانية. انخفض إيرادات الفيلم الذي أصدرته شركة وارنر بروذرز بشكل حاد، حيث تراجعت بنسبة 68 ٪ منذ إطلاقه.

احتل فيلم ”سكريم 6″ المركز الثالث محققًا 8.4 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة، ليصل إجماليه حتى الآن إلى 90.4 مليون دولار محليًا و 139.3 مليون دولار في جميع أنحاء العالم. تلاه فيلم ”كريد3″ في المركز الرابع محققًا 8.4 ملايين دولار. وصل الجزء الثالث لسلسة النجم مايكل بي جوردان إلى 140.9 مليون دولار محليا.