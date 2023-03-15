فيلم «خورفكان» يواصل حصد الجوائز في المهرجانات السينمائية الدولية

المصدر: الشارقة ـ البيان

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واصل فيلم خورفكان، من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي أنتجته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في العام 2020م، حصد أهم الجوائز في المهرجانات السينمائية الدولية.

فقد حصد الفيلم جائزة أفضل فيلم روائي طويل في الدورة الثامنة من مهرجان فيجن للأفلام بإيطاليا، والمعتمد من الموقع السينمائي العالمي IMDB المتخصص في صناعة السينما، وذلك بعد منافسة مع عدد كبير من الأفلام العالمية والتي تنافست على هذه الفئة من بين 4 فئات أخرى في المهرجان.

وقد تم عرض الفيلم لجمهور المهرجان من العرب المقيمين في إيطاليا والإيطاليين بعد أن تم ترجمته للغة الإيطالية في مسرح فيجانو بالعاصمة روما والذي يتسع لأكثر من 500 متفرج أبدوا إعجابهم بالفيلم.

وقد تسلم محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون المنتج المنفذ للعمل الجائزة التي كانت من نصيب كاتب الفيلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما حصل الفيلم على جائزة الإخراج.

وأشار محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والمنتج المنفذ للفيلم، إلى سعي الهيئة من خلال مثل هذه الأعمال العالمية إلى إبراز تاريخ الإمارة في واحدة من أدق المراحل في تاريخها، حيث حظي الفيلم بإقبال كبير من قبل دور العرض المحلية والعربية، وبتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة تم ترجمته لعدد من اللغات العالمية كالإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والإيطالية، كما تم عرضه خارج الدولة في كل من المملكة العربية السعودية والبرتغال وإيطاليا.

وتابع: أن عملاً إبداعياً بحجم فيلم «خورفكان»، يستحق أن يكون نموذجاً لصناعة السينما الإماراتية والعربية، فهو فيلم يستند إلى حقائق تاريخية انفرد في تدقيقها وتوثيقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فكان ذلك أهم عوامل نجاح الفيلم وخروجه بالصورة المطابقة للواقع، ومؤخراً أصدر سموه الرواية في كتاب موثق يحمل اسم «مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي سبتمبر عام 1507م، فبراير عام 1534م» عن منشورات القاسمي بالشارقة.

وأكد أن مواصلة حصد الفيلم للجوائز في المهرجانات العالمية شرقاً وغرباً يجسد رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة الثاقبة، في التعريف بالصورة الحقيقية للثقافة العربية، وجذورها التاريخية وحجم مساهمتها اليوم في الصناعات الإبداعية.