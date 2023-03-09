«العويس السينمائي» يعرض «حجر الرحى»

المصدر: دبي ـــ البيان

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نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الأربعاء عرضاً لفيلم «حجر الرحى» للمخرج والكاتب ناصر الظاهري، وموضوعه «العين.. أول من رأت الأحلام»، على مدار ساعة ونصف الساعة، حيث قدم الفيلم سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، منذ توليه حكم مدينة العين عام 1946، وإدارته الحكيمة لشؤون المنطقة، في ظروف اقتصادية وصحية وتعليمية صعبة، وكيف نهض بالمنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي، ونظم أمورها.

أنتج الفيلم الكاتب والمخرج السينمائي ناصر الظاهري، برعاية من الأرشيف والمكتبة الوطنية، وبدعم من مهرجان أبوظبي، ووزارة الثقافة والشباب، كما أُهدي العمل إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، رفيقة درب كفاح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في التأسيس والبناء.

وأكد الظاهري أن الفيلم صنع بحب ووفاء لشخصية تاريخية حتى تعرف الأجيال الجديدة طبيعة الحياة التي كانت في الإمارات، وأنه استغرق فيه أكثر من سنتين، حيث تم الاعتماد على المادة الأرشيفية وخاصة لدى شركات النفط العالمية للاستفادة منها في الفيلم.

وقال: «إن سبب اختيار عنوان الفيلم «حجر الرحى» أن حجر الرحى تدور لتصنع التغيير، وكان حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن يغير الحياة في هذه المنطقة، وقد حدث ذلك كما نعرف، وكما شاهدنا في الفيلم.

وقال عبد الحميد أحمد أمين عام مؤسسة العويس الثقافية إن الفيلم فيه الكثير من الأحاسيس وخاصة الشخصيات، التي قدمت شهادات حية عن شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، مما زاد من قيمة المادة التوثيقية.

وشارك في الحوار مجموعة من أصدقاء النادي، الذين أغنوا جوانب العرض، وناقشوا بعض تفاصيل الفيلم مثل المادة الأرشيفية، وضرورة كتابة أسماء الشخصيات والتعليق الصوتي، فضلاً عن كتابة الترجمة إلى العربية حتى لو كان الفيلم ناطقاً باللهجة المحلية حتى يصل إلى كل العرب عندما يعرض خارج الإمارات.

وفي ختام الأمسية قدم عبد الحميد أحمد أمين عام مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية درعاً تذكارية للمخرج ناصر الظاهري، وشكره على عمله القيم، الذي يغني المكتبة السينمائية.